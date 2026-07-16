Liga MX: Horarios y transmisiones de la Jornada 1 del Apertura 2026 ¿Cuáles van por TV abierta?

El Mundial 2026 aún no corona a su campeón, pero la Liga MX ya está preparada para recuperar los reflectores. El Apertura 2026 comenzará este jueves 16 de julio con nueve partidos concentrados en tres días, el esperado regreso del Atlante a Primera División y Cruz Azul estrenando la décima estrella de su historia. La pelota volverá a rodar en México antes de concluir esta histórica Copa del Mundo.

La Jornada 1 abrirá con el Necaxa vs Atlante, programado a las 7 de la noche en el Estadio Victoria. Será el primer encuentro de los Potros de Hierro en el Máximo Circuito después de 12 años de ausencia. El club azulgrana ocupará la plaza que pertenecía a Mazatlán y elevará el atractivo de un torneo que mantendrá un total de 18 participantes.

El nuevo campeonato se disputará mediante 17 fechas bajo el formato de todos contra todos. La principal modificación será la eliminación del Play-In: los primeros ocho lugares de la tabla avanzarán directamente a los Cuartos de Final. En Cuartos y Semifinales, el empate en el marcador global clasificará al equipo mejor ubicado durante la fase regular. La ventaja de posición desaparecerá en la Final, instancia en la que habrá tiempos extra y penaltis si la igualdad continúa. La fase regular concluirá entre el 20 y el 22 de noviembre; los Cuartos de Final arrancarán el día 25 y los partidos por el título están previstos para el 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, si Toluca alcanza la Final, la serie se moverá al 24 y 27 de diciembre debido a su participación en la Copa Intercontinental. Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, partirá como campeón defensor después de conquistar su décimo título en mayo. Pumas buscará revancha tras caer en la Final del Clausura 2026, mientras América, Monterrey, Chivas, Tigres y Toluca vuelven a integrar el grupo de favoritos. El Apertura 2026 también promete acaparar miradas por sus fichajes internacionales, sus camisetas conmemorativas y el regreso de entrenadores campeones como Matías Almeyda, Guillermo Almada y Miguel Herrera.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 1 del Apertura 2026? Jueves 16 de julio Necaxa vs Atlante | 7:00 p.m. | FOX y FOX One Tijuana vs Tigres | 9:00 p.m. | FOX y FOX One Viernes 17 de julio Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 7:00 p.m. | ESPN, Disney+ y ViX Premium León vs Atlas | 7:00 p.m. | FOX One FC Juárez vs Puebla | 9:00 p.m. | Azteca 7 y FOX One Sábado 18 de julio Pumas vs Pachuca | 5:00 p.m. | Canal 5, TUDN y ViX Monterrey vs Santos | 7:00 p.m. | Canal 5, TUDN y ViX Chivas vs Toluca | 7:07 p.m. | Prime Video Querétaro vs América | 9:00 p.m. | FOX One