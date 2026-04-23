El ‘Equipo del Pueblo’ está de vuelta: Atlante oficializa su regreso a la Liga MX por Mazatlán

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 23 abril 2026
    El ‘Equipo del Pueblo’ está de vuelta: Atlante oficializa su regreso a la Liga MX por Mazatlán
    Atlante volverá a la Liga MX para el Apertura 2026, luego de oficializarse su llegada al máximo circuito en sustitución de Mazatlán FC. FOTO: ESPECIAL

Los Potros de Hierro regresarán al máximo circuito del futbol mexicano para el Apertura 2026, luego de concretarse el movimiento que los colocará en la Primera División

El regreso más esperado por una de las aficiones históricas del futbol mexicano ya es oficial. En la Asamblea de Dueños de la Liga MX realizada este jueves, quedó aprobado el retorno del Atlante al máximo circuito, luego de que los Potros de Hierro adquirieran el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC.

Con ello, el club azulgrana tomará el lugar del conjunto sinaloense a partir del Apertura 2026. La noticia fue confirmada por el propio Atlante mediante un comunicado en el que celebró su regreso a Primera División tras 12 años de ausencia.

La institución destacó que el movimiento se concretó después de un acuerdo con Grupo Salinas, propietario de Mazatlán, lo que permitirá al equipo competir nuevamente en la Liga MX desde el próximo torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/liga-mx-adios-al-control-de-televisa-el-bloque-g8-busca-reformar-el-futbol-mexicano-JC20223569

El regreso del Atlante no se da por la vía deportiva tradicional, debido a que el ascenso y descenso se mantiene suspendido en el futbol mexicano desde 2020.

Sin embargo, la operación administrativa abre la puerta para que uno de los clubes con mayor arraigo en el país vuelva al escenario principal, después de una larga etapa en la Liga de Expansión MX, donde conquistó tres títulos, un Campeón de Campeones y disputó varias finales.

La Asamblea también confirmó que los Potros podrán participar en la Leagues Cup y en el siguiente torneo de Primera División.

El Atlante tendría su localía en el Estadio Banorte, inmueble que compartirá con América y Cruz Azul, lo que colocaría a la Ciudad de México como una de las plazas con mayor actividad rumbo al Apertura 2026.

Para Mazatlán FC, el movimiento significa el cierre de su etapa en la Liga MX, luego de haber llegado al máximo circuito en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia.

El caso Atlante también se convierte en uno de los puntos más relevantes dentro de la reestructura del futbol mexicano. Los Potros vuelven con el peso de su historia, con tres campeonatos de liga en su palmarés y con la expectativa de una afición que convirtió el ascenso en una causa permanente durante más de una década.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ascenso Mx
Futbol
Liga de Expansión MX

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX
Mazatlán FC
Atlante FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, llamó a reforzar la prevención desde casa ante amenazas vinculadas a retos virales en escuelas.

Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia
El secreto del nuevo logo panista

El secreto del nuevo logo panista
true

A Sheinbaum se le vino el mundo (exterior) encima

Video captó detonaciones contra Carolina Flores en CDMX; autoridades analizan la grabación como prueba clave en el caso de feminicidio.

Revelan video del feminicidio de Carolina Flores en CDMX: ‘¿Qué hiciste, mamá?’

Junto a Abel, la persona de mayor confianza del ‘Guano’, también cayeron operador financiero y encargado de compra de armas, drones y explosivos.

Cae en Durango mano derecha del ‘Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
El recorrido iniciará en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 19:00 horas, avanzando por la calle Juárez con la participación de tunas universitarias que ambientarán el trayecto.

Recorrido cultural llenará de ambiente norteño las calles del Centro Histórico en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío 46 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Atención. El caso pone en el foco las condiciones laborales y las denuncias de acoso en compañías lideradas por figuras de internet.

¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación