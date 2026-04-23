El ‘Equipo del Pueblo’ está de vuelta: Atlante oficializa su regreso a la Liga MX por Mazatlán

El regreso más esperado por una de las aficiones históricas del futbol mexicano ya es oficial. En la Asamblea de Dueños de la Liga MX realizada este jueves, quedó aprobado el retorno del Atlante al máximo circuito, luego de que los Potros de Hierro adquirieran el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC. Con ello, el club azulgrana tomará el lugar del conjunto sinaloense a partir del Apertura 2026. La noticia fue confirmada por el propio Atlante mediante un comunicado en el que celebró su regreso a Primera División tras 12 años de ausencia. La institución destacó que el movimiento se concretó después de un acuerdo con Grupo Salinas, propietario de Mazatlán, lo que permitirá al equipo competir nuevamente en la Liga MX desde el próximo torneo.

El regreso del Atlante no se da por la vía deportiva tradicional, debido a que el ascenso y descenso se mantiene suspendido en el futbol mexicano desde 2020. Sin embargo, la operación administrativa abre la puerta para que uno de los clubes con mayor arraigo en el país vuelva al escenario principal, después de una larga etapa en la Liga de Expansión MX, donde conquistó tres títulos, un Campeón de Campeones y disputó varias finales. La Asamblea también confirmó que los Potros podrán participar en la Leagues Cup y en el siguiente torneo de Primera División. El Atlante tendría su localía en el Estadio Banorte, inmueble que compartirá con América y Cruz Azul, lo que colocaría a la Ciudad de México como una de las plazas con mayor actividad rumbo al Apertura 2026.

Para Mazatlán FC, el movimiento significa el cierre de su etapa en la Liga MX, luego de haber llegado al máximo circuito en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia. El caso Atlante también se convierte en uno de los puntos más relevantes dentro de la reestructura del futbol mexicano. Los Potros vuelven con el peso de su historia, con tres campeonatos de liga en su palmarés y con la expectativa de una afición que convirtió el ascenso en una causa permanente durante más de una década.

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