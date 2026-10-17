Tahiel Jiménez firma hat-trick en la goleada de Santos Laguna ante Querétaro

El delantero mexicano marcó tres tantos y consiguió su primer hat-trick con el conjunto lagunero, en un partido que comenzó con dificultades para los locales, pero que terminó con una diferencia de cinco goles.

Santos Laguna encontró en Tahiel Jiménez al protagonista de una noche de goles. Los Guerreros derrotaron 5-0 a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corona, durante la Jornada 12 del Apertura 2026, para sumar su quinto triunfo consecutivo y mantener su ascenso en la clasificación de la Liga MX.

Santos tuvo la oportunidad de adelantarse desde el minuto 15, cuando Fran Villalba cobró un penal que no pudo convertir. El fallo representó un obstáculo temprano para los albiverdes, que necesitaban aprovechar su condición de local para continuar con la buena racha.

La respuesta llegó al minuto 29. Tahiel Jiménez recibió la oportunidad de abrir el marcador con un disparo de zurda que terminó en las redes. En su celebración, el atacante formó un corazón con las manos frente a la afición, que volvió a encontrar motivos para respaldar al equipo.

Antes del descanso, Eduardo Aguirre amplió la ventaja al minuto 44 con un remate dentro del área. El 2-0 permitió a Santos encarar la segunda mitad con mayor tranquilidad y obligó a Querétaro a buscar una reacción para evitar la derrota.

Sin embargo, los Gallos Blancos no consiguieron frenar el ataque de los locales. Jiménez apareció nuevamente al minuto 63 para marcar el tercer tanto de Santos y completar su doblete, antes de que la situación se complicara todavía más para los visitantes.

Al minuto 67, Diego Antonio Reyes recibió una tarjeta roja y dejó a Querétaro con diez jugadores. La expulsión redujo las posibilidades de los queretanos de acercarse en el marcador y facilitó el cierre del encuentro para los Guerreros.

Javier Güémez se sumó a la lista de anotadores al minuto 87, con el cuarto gol de los laguneros. Ya en tiempo agregado, al 90+3, Jiménez volvió a hacerse presente para establecer el 5-0 definitivo y sellar una actuación individual que quedó marcada por sus tres anotaciones.

El resultado también significó el final de una racha de cinco partidos sin derrota para Querétaro, que llegó a Torreón con la intención de acercarse a los primeros puestos del torneo, pero terminó sin sumar unidades.