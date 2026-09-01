Liga MX: ¿qué partidos de la Jornada 7 podrían reprogramarse por la Leagues Cup?

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    Liga MX: ¿qué partidos de la Jornada 7 podrían reprogramarse por la Leagues Cup?
    América es uno de los cuatro equipos mexicanos que siguen en la Leagues Cup. FOTO: MEXSPORT
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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América, Toluca, Monterrey y León disputarán las Semifinales de la Leagues Cup, situación que podría modificar las fechas de cuatro encuentros del Apertura 2026

La definición de la Leagues Cup 2026 tendrá impacto en el calendario del Apertura 2026. Esta semana se conocerán los dos equipos que disputarán la Final del torneo, mientras América, Toluca, Monterrey y León buscan avanzar a la última instancia.

Ante este escenario, cuatro partidos de la Jornada 7 de la Liga MX podrían ser reprogramados para dar mayor margen de recuperación a los clubes que continúen con actividad internacional.

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De acuerdo con información de ESPN, los encuentros que estarían sujetos a modificaciones son América contra Tijuana, Puebla frente a Toluca, Querétaro ante Monterrey y Pumas contra León.

El calendario original contempla que Puebla reciba a Toluca el viernes 4 de septiembre. Para el sábado 5 están programados Querétaro contra Monterrey y América frente a Tijuana.

La fecha se cerraría el domingo 6 con el encuentro entre Pumas y León.

Sin embargo, la programación podría cambiar después de las Semifinales de la Leagues Cup, debido a que los equipos que alcancen la Final tendrán que disputar un partido adicional antes de regresar a la actividad de la Liga MX.

Los ajustes también afectarían a los rivales de los cuatro clubes involucrados, por lo que Puebla, Querétaro, Tijuana y Pumas podrían tener que modificar sus planes para la séptima fecha.

LAS SEMIFINALES DEFINIRÁN EL PANORAMA

Las Semifinales de la Leagues Cup 2026 se jugarán este miércoles 2 de septiembre en Estados Unidos.

El primer partido será entre Toluca y León, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Shell Energy Stadium.

Posteriormente, América y Monterrey se enfrentarán a las 21:30 horas en el Dignity Health Sports Park.

Los ganadores de ambos encuentros disputarán la Final por el campeonato de la competencia que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

A partir de esos resultados se determinará qué partidos de la Jornada 7 deberán cambiar de fecha.

EL CALENDARIO, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Por ahora, los cuatro encuentros mantienen sus fechas originales, pero la Liga MX podría anunciar modificaciones una vez que concluya la actividad de la Leagues Cup.

La situación será especialmente relevante para los equipos que consigan avanzar a la Final, ya que tendrán pocos días entre su compromiso internacional y la Jornada 7 del campeonato mexicano.

De esta manera, la definición de la Leagues Cup no solo pondrá en juego un título, sino que también determinará parte de la programación del Apertura 2026.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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