Liga TDP: Cadereyta supera 2-1 a T-Rex de Ramos Arizpe

El Club de Fútbol Cadereyta comenzó la temporada de la Liga TDP con una victoria de 2-1 sobre los T-Rex de Ramos Arizpe, en un encuentro que tuvo que disputarse en dos días debido a una suspensión temporal por circunstancias externas. El conjunto de Ramos Arizpe tomó la ventaja en el marcador durante la primera parte. Jocsan, al minuto 8, apareció para poner el 1-0 y darle a los visitantes una ventaja temprana en el duelo correspondiente a la Jornada 1.

Sin embargo, Cadereyta reaccionó antes del descanso y encontró el empate desde el punto penal. Al minuto 30, los locales tuvieron la oportunidad de igualar y no desaprovecharon la ocasión para colocar el 1-1 en el marcador. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al medio tiempo con el empate, Cadereyta volvió a encontrar una oportunidad desde los once pasos. En el 45+2, el conjunto neoleonés convirtió su segundo penal de la noche para darle la vuelta al resultado y marcharse al descanso con el 2-1.

La particularidad del encuentro llegó después, pues el partido tuvo que ser suspendido temporalmente. El Club de Fútbol Cadereyta informó que la decisión se tomó debido a “circunstancias extracancha y condiciones externas” que impedían continuar con el desarrollo normal del juego. De acuerdo con el comunicado del club, la suspensión respondió a los protocolos de seguridad y tuvo como prioridad la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y aficionados. Tras realizar las valoraciones correspondientes y coordinarse con las partes involucradas, se determinó que el encuentro continuaría al día siguiente a las 10:00 horas, manteniendo los términos previamente establecidos. De esta manera, el marcador de 2-1 a favor de Cadereyta se mantuvo durante la reanudación y los locales terminaron quedándose con los tres puntos en el arranque de la campaña. Para los T-Rex de Ramos Arizpe, el resultado representa un tropiezo en su presentación dentro de la nueva temporada. El conjunto coahuilense participa en la Liga TDP y tiene como sede la Unidad Deportiva Ramos Arizpe. Así, el equipo dirigido desde Ramos Arizpe deberá buscar su primera victoria en las próximas jornadas, después de un debut marcado no solamente por la derrota, sino también por las condiciones atípicas que obligaron a terminar el partido en dos días.