Armando González vuelve a errar y Olympiacos deja escapar el triunfo ante Volos

Armando “Hormiga” González volvió a sumar minutos en Europa y respondió a un llamado de emergencia del Olympiacos, aunque ahora no pudo ampliar su racha goleadora. El delantero mexicano participó cerca de 50 minutos en el empate 1-1 frente al Volos, por la Jornada 3 de la Superliga de Grecia, resultado con el que el conjunto de El Pireo dejó escapar sus primeros puntos de la temporada. José Luis Mendilibar comenzó con Ayoub El Kaabi como referente del ataque y dejó al exjugador de Chivas entre los suplentes. Sin embargo, el panorama cambió antes del descanso.

El marroquí buscó una pelota dentro del área y el guardameta Marios Siampanis, al salir para cortar la acción, terminó cayendo sobre su pierna izquierda. La aparatosa lesión impidió que El Kaabi continuara y abrió la puerta para Armando González, quien ingresó al 45+3 para asumir la responsabilidad ofensiva.

Fue una prueba inesperada para el mexicano, obligado a entrar sin demasiado tiempo de calentamiento y en un partido cerrado, físico y con pocos espacios frente al arco. Olympiacos encontró la ventaja prácticamente de inmediato. Jota Silva convirtió un penalti en el 45+3 y mandó al cuadro rojiblanco al descanso con el 1-0. Tras la reanudación, la “Hormiga” intentó fijar a los centrales y atacar los servicios al área, pero su equipo tuvo dificultades para encontrarlo con balones claros. El duelo se complicó todavía más para los visitantes con la lesión de Joel Roca, quien abandonó el campo por molestias en un hombro. Volos aprovechó la pérdida de control de su rival y alcanzó el empate al minuto 76: Maximiliano Comba apareció para firmar el 1-1 y castigar a un Olympiacos que no supo proteger su ventaja. González estuvo cerca de convertirse en el héroe durante el cierre. El delantero generó peligro en dos aproximaciones y tuvo su ocasión más clara luego de un tiro de esquina, pero su remate pasó a un costado de la portería. En el tiempo agregado también retrocedió para cortar un contragolpe mediante una falta. Aunque no anotó ni dio asistencia, su actuación lo mantiene dentro de la rotación de Mendilibar. El ingreso cobró relevancia porque se produjo apenas tres días después de estrenarse como goleador del Olympiacos: marcó y colaboró con una asistencia en la goleada 4-0 sobre AEL Larissa, por la Copa de Grecia. Con el empate, Olympiacos llegó a siete puntos, producto de dos triunfos y una igualdad, y se mantuvo en la cima de la Superliga griega al término de su partido. Volos alcanzó dos unidades y continúa sin ganar después de tres fechas.

La atención ahora se concentra en El Kaabi. Si la lesión mantiene fuera al marroquí, Armando González podría recibir una oportunidad mayor como centrodelantero titular. El mexicano ya demostró en la Copa que puede responder con goles; ahora buscará trasladar ese impacto a la Liga de Grecia y afianzarse en su primera aventura por el futbol europeo. La participación del mexicano, los goles y la clasificación fueron comprobados en el reporte del encuentro y la ficha estadística. ‘PATO’ SALAS NO TIENE MINUTOS Patricio “Pato” Salas deberá aguardar para debutar con el Famalicão. El delantero mexicano fue convocado, pero permaneció en la banca durante el empate 2-2 ante Estrela da Amadora, por la Jornada 5 de la Primeira Liga.

Georgios Koutsias marcó los dos goles visitantes, el segundo al minuto 80, y rescató un punto para el equipo al que Salas llegó cedido por el América con opción de compra en Europa.