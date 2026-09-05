Armando González vuelve a errar y Olympiacos deja escapar el triunfo ante Volos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Armando González vuelve a errar y Olympiacos deja escapar el triunfo ante Volos
    Armando González ingresó antes del descanso y estuvo cerca de darle el triunfo al Olympiacos durante el cierre del encuentro ante Volos. FOTO: ESPECIAL

La lesión de El Kaabi adelantó el ingreso del mexicano, quien disputó cerca de 50 minutos y tuvo dos oportunidades para romper la igualdad

Armando “Hormiga” González volvió a sumar minutos en Europa y respondió a un llamado de emergencia del Olympiacos, aunque ahora no pudo ampliar su racha goleadora.

El delantero mexicano participó cerca de 50 minutos en el empate 1-1 frente al Volos, por la Jornada 3 de la Superliga de Grecia, resultado con el que el conjunto de El Pireo dejó escapar sus primeros puntos de la temporada.

José Luis Mendilibar comenzó con Ayoub El Kaabi como referente del ataque y dejó al exjugador de Chivas entre los suplentes. Sin embargo, el panorama cambió antes del descanso.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/amo-de-monza-gasly-logra-historica-pole-checo-perez-se-hunde-con-cadillac-GC23300042

El marroquí buscó una pelota dentro del área y el guardameta Marios Siampanis, al salir para cortar la acción, terminó cayendo sobre su pierna izquierda.

La aparatosa lesión impidió que El Kaabi continuara y abrió la puerta para Armando González, quien ingresó al 45+3 para asumir la responsabilidad ofensiva.

Fue una prueba inesperada para el mexicano, obligado a entrar sin demasiado tiempo de calentamiento y en un partido cerrado, físico y con pocos espacios frente al arco.

Olympiacos encontró la ventaja prácticamente de inmediato. Jota Silva convirtió un penalti en el 45+3 y mandó al cuadro rojiblanco al descanso con el 1-0.

Tras la reanudación, la “Hormiga” intentó fijar a los centrales y atacar los servicios al área, pero su equipo tuvo dificultades para encontrarlo con balones claros.

El duelo se complicó todavía más para los visitantes con la lesión de Joel Roca, quien abandonó el campo por molestias en un hombro.

Volos aprovechó la pérdida de control de su rival y alcanzó el empate al minuto 76: Maximiliano Comba apareció para firmar el 1-1 y castigar a un Olympiacos que no supo proteger su ventaja.

González estuvo cerca de convertirse en el héroe durante el cierre. El delantero generó peligro en dos aproximaciones y tuvo su ocasión más clara luego de un tiro de esquina, pero su remate pasó a un costado de la portería. En el tiempo agregado también retrocedió para cortar un contragolpe mediante una falta.

Aunque no anotó ni dio asistencia, su actuación lo mantiene dentro de la rotación de Mendilibar. El ingreso cobró relevancia porque se produjo apenas tres días después de estrenarse como goleador del Olympiacos: marcó y colaboró con una asistencia en la goleada 4-0 sobre AEL Larissa, por la Copa de Grecia.

Con el empate, Olympiacos llegó a siete puntos, producto de dos triunfos y una igualdad, y se mantuvo en la cima de la Superliga griega al término de su partido. Volos alcanzó dos unidades y continúa sin ganar después de tres fechas.

La atención ahora se concentra en El Kaabi. Si la lesión mantiene fuera al marroquí, Armando González podría recibir una oportunidad mayor como centrodelantero titular.

El mexicano ya demostró en la Copa que puede responder con goles; ahora buscará trasladar ese impacto a la Liga de Grecia y afianzarse en su primera aventura por el futbol europeo.

La participación del mexicano, los goles y la clasificación fueron comprobados en el reporte del encuentro y la ficha estadística.

‘PATO’ SALAS NO TIENE MINUTOS

Patricio “Pato” Salas deberá aguardar para debutar con el Famalicão. El delantero mexicano fue convocado, pero permaneció en la banca durante el empate 2-2 ante Estrela da Amadora, por la Jornada 5 de la Primeira Liga.

Georgios Koutsias marcó los dos goles visitantes, el segundo al minuto 80, y rescató un punto para el equipo al que Salas llegó cedido por el América con opción de compra en Europa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Atenas

Organizaciones


Olympiacos FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Una foto efímera o de solo una visualización, es la herramienta de extorsión para una nueva estafa por WhatsApp, la cual no sólo apela a la curiosidad, sino que también a la culpabilidad.

¡No la abras! Así es la trampa de la foto efímera en WhatsApp para extorsionarte
Trump volvió a presionar a la Fed para bajar los tipos de interés y lanzó una amenaza comercial contra países con los que Estados Unidos registra superávit.

Trump amenaza con cortar comercio con países que tienen superávit si no se reducen los tipos
La Fiscalía mantiene abiertas investigaciones por la agresión contra un hombre y por los hechos ocurridos posteriormente en una vivienda de la colonia Lomas Verdes.

Sale del hospital hombre golpeado en Lomas Verdes de Saltillo; FGE deslindará responsabilidades

Además de su padecimiento, los enfermos tienen que soportar altas temperaturas y condiciones inhumanas.

Pacientes denuncian condiciones insalubres en Urgencias de la Clínica 7 de Monclova
Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico en la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts.

Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy

MLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta su segundo Informe de Gobierno este martes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Acusa Amnistía Internacional de omisiones sobre derechos humanos en el segundo informe de Gobierno de Sheinbaum
En total habrá seis frentes más que el promedio climatológico 1990-2020.

SMN pronostica 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027