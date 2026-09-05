Liga TDP: Halcones de Saltillo debuta con triunfo 3-1 ante Guerreros de Reynosa

Halcones de Saltillo comenzó con el pie derecho su participación en el Apertura 2026-27 de la Liga TDP, luego de imponerse 3-1 a Guerreros de Reynosa en el Estadio Olímpico, en el primer partido oficial del conjunto saltillense en el torneo. Desde el inicio del encuentro, el cuadro local buscó tomar la iniciativa y encontró en Rui Ortega a uno de los protagonistas de la noche. El futbolista tuvo un debut destacado al hacerse presente en el marcador para poner en ventaja a Halcones y abrir el camino hacia los primeros tres puntos de la temporada.

Ortega no solo tuvo su estreno con el equipo, sino que también consiguió marcar el primer gol de Halcones en este nuevo torneo, por lo que su actuación quedó acompañada de un momento importante para el conjunto saltillense.

Con la ventaja, Halcones mantuvo la presión y posteriormente amplió la diferencia gracias a Luis Esquivel, “Chupete”, quien apareció para marcar el segundo tanto de la escuadra local y acercarla al objetivo de quedarse con la victoria en casa. Guerreros de Reynosa logró descontar en el encuentro y puso el marcador 2-1, obligando a los saltillenses a mantener la concentración durante el tramo final del partido. Halcones respondió y encontró nuevamente el camino del gol. Osiel Quiroz, “Zombie”, fue el encargado de sentenciar el encuentro con el tercer tanto de la noche, colocando el 3-1 definitivo en el marcador y asegurando el primer triunfo de los locales en el Apertura 2026-27. Con este resultado, el conjunto saltillense suma sus primeros tres puntos y comienza su camino dentro del Grupo 17 de la Liga TDP con la intención de mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Más allá del resultado, el encuentro también dejó como protagonistas a los tres futbolistas que marcaron para Halcones, con Rui Ortega teniendo un debut que incluyó gol, mientras que Luis Esquivel y Osiel Quiroz completaron la cuenta del equipo.

Ahora, los dirigidos por Rodolfo Vega, deberá cambiar el chip y comenzar la preparación para su siguiente compromiso. El equipo tendrá que salir de casa para visitar al San Pedro 7-10 el próximo viernes, en un encuentro que representará su primera prueba como visitante dentro del torneo. Después de iniciar con tres puntos en casa, Halcones buscará darle continuidad al resultado y mantenerse desde las primeras jornadas entre los equipos que pelean por los puestos altos de su grupo.