Halcones de Saltillo vs Guerreros de Reynosa: fecha, hora y detalles del debut

El conjunto saltillense comenzará su participación en el Apertura 2026-2027 con un proyecto que busca darle continuidad al futbol de formación y, al mismo tiempo, competir en una categoría que representa una oportunidad para los jugadores jóvenes que buscan avanzar en su carrera.

Los Halcones de Saltillo están listos para iniciar una nueva etapa en la Liga TDP y este viernes tendrán su presentación ante su afición, cuando reciban a los Guerreros de Reynosa en el Estadio Olímpico.

El encuentro está programado para las 19:00 horas y la directiva anunció que el acceso será gratuito para los aficionados, por lo que se espera contar con respaldo desde las tribunas durante el primer compromiso oficial de la campaña.

Halcones llega a este debut después de completar su proceso de preparación y de conformar el plantel con el que afrontará el torneo. La competencia servirá también como una plataforma para observar a futbolistas de la región y desarrollar elementos que puedan dar el salto a categorías superiores.

Para el equipo saltillense, el partido frente a Guerreros de Reynosa será la primera prueba dentro de una temporada en la que deberá buscar regularidad desde las primeras jornadas. El objetivo será comenzar con puntos en casa y establecer una dinámica que le permita mantenerse en la pelea dentro de su grupo.

La Liga TDP representa uno de los principales circuitos de desarrollo del futbol mexicano y cuenta con equipos de diferentes estados del país. Para los futbolistas de Saltillo y la región, participar en este nivel significa tener competencia constante y la posibilidad de ser observados por clubes de categorías superiores.

El duelo también marcará el regreso de la actividad oficial de los Halcones al Estadio Olímpico, escenario que volverá a recibir futbol de liga durante el nuevo torneo.

La directiva hizo un llamado a los seguidores para acudir al encuentro y acompañar al equipo desde su primer partido. Los aficionados pueden solicitar información sobre los accesos a través de los canales oficiales del club.