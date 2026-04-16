Liga TDP: Halcones de Saltillo se juega la Liguilla ante Santiago FC el 17 de abril

No hay margen de error. Halcones de Saltillo afronta este viernes su partido más importante del torneo cuando reciba a Santiago FC en la Jornada 30 de la Liga TDP, en un duelo que definirá su futuro inmediato: ganar o quedar fuera. El Estadio Olímpico será el escenario donde el conjunto local buscará sellar su pase a la Liguilla, en un encuentro programado para las 19:00 horas y con entrada completamente gratuita, en un intento por hacer pesar la localía en el cierre de la fase regular.

Durante la semana, el equipo realizó su último entrenamiento afinando detalles tácticos y físicos, consciente de lo que está en juego. La consigna es clara dentro del plantel: dejar todo en la cancha. No se trata solo de tres puntos, sino de mantener viva la temporada.

Uno de los jugadores que alzó la voz fue Emiliano “Loko” Ortiz, quien hizo un llamado directo a la afición para que acompañe al equipo en este momento decisivo. “Afición, los esperamos este viernes en punto de las 7:00 p.m., para que nos apoyen en este duelo importante”, expresó el futbolista, apelando al respaldo desde la tribuna. El ambiente que se espera en el inmueble puede ser un factor determinante. La directiva ha impulsado la asistencia con acceso libre y un incentivo adicional: las primeras 100 personas recibirán un cupón canjeable por snack, buscando generar un entorno de apoyo desde el arranque del partido.

Halcones llega a este compromiso con la presión de depender de sí mismo. Una victoria lo colocaría en la fase final, mientras que cualquier otro resultado complicaría seriamente sus aspiraciones. Del otro lado estará Santiago FC, rival que también buscará cerrar con dignidad el torneo. Más allá de lo futbolístico, el encuentro representa un momento clave para la institución, que apuesta por consolidar su proyecto deportivo y fortalecer el vínculo con su afición.

La cita está hecha. El equipo lo sabe y la afición también: es el último vuelo en casa y el boleto a la Liguilla está en juego.

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