Saltillo: Martín Favela, de Halcones, brilla con cinco goles en la Teens League

La participación de jugadores de Halcones de Saltillo en la Teens League continúa dando resultados. El equipo Sharks FC Teens, integrado en parte por futbolistas del proyecto formativo del club, consiguió una victoria destacada dentro del torneo juvenil. El encuentro tuvo como protagonista a Martín Favela, quien firmó una actuación contundente al anotar cinco goles, convirtiéndose en el jugador más determinante del partido. Su desempeño le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso (MVP), tras liderar el ataque de su equipo y marcar diferencia en el marcador.

Este resultado forma parte del proceso de desarrollo de fuerzas básicas de Halcones, que busca brindar competencia constante a sus jugadores en escenarios formales. La participación en torneos como la Teens League permite a los jóvenes sumar experiencia, adaptarse a distintos estilos de juego y mostrar su crecimiento dentro del campo.

Desde la organización, se ha impulsado la integración de futbolistas en equipos como Sharks FC Teens con el objetivo de fortalecer su formación deportiva. El rendimiento observado en este compromiso refleja avances en aspectos técnicos y colectivos, además de evidenciar el potencial individual de elementos como Favela. El proyecto de Halcones de Saltillo mantiene su enfoque en la proyección de talento local, apostando por procesos a mediano y largo plazo. Actuaciones como la registrada en este partido se suman al seguimiento que se realiza a cada jugador, en busca de consolidar una base competitiva en categorías juveniles. Con este tipo de resultados, los jóvenes continúan acumulando minutos y protagonismo en torneos organizados, lo que representa un paso importante dentro de su formación deportiva.

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