Liguilla del Clausura 2026 podría jugarse con refuerzos mexicanos en Liga MX

Fútbol
/ 23 diciembre 2025
    Liguilla del Clausura 2026 podría jugarse con refuerzos mexicanos en Liga MX
    Directivos de la Liga MX discutieron el plan durante la más reciente Asamblea de dueños. FOTO: ESPECIAL

Se aprobó en Asamblea una propuesta que permitiría a los equipos que cedan jugadores a la Selección Mexicana reforzarse de forma temporal durante la Liguilla con futbolistas nacionales de clubes eliminados

En el fútbol mexicano se analiza una alternativa para atender uno de los temas recurrentes en las fases finales: la ausencia de jugadores convocados a la Selección Mexicana durante la Liguilla. En la más reciente Asamblea de la Liga MX, los dueños de los clubes de Primera División dieron su respaldo a una propuesta que permitiría a los equipos afectados incorporar refuerzos nacionales de manera temporal, mientras sus futbolistas atienden compromisos internacionales.

La iniciativa plantea que los clubes que cedan jugadores al combinado nacional puedan sumar futbolistas mexicanos provenientes de equipos ya eliminados, únicamente durante el periodo que dure la Liguilla. El objetivo es equilibrar la competencia en un tramo decisivo del torneo, sin alterar la estructura general del campeonato ni el mercado de fichajes tradicional.

TE PUEDE INTERESAR: Bills, Jaguars y Chargers aseguran su lugar en los playoffs de la AFC tras derrota de Colts

La propuesta fue confirmada por el presidente del Pachuca, Armando Martínez, quien explicó que el planteamiento toma como referencia un mecanismo similar aplicado en el pasado. “Los equipos que ya no estén calificados a la Liguilla y tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese período nada más de Liguilla, igualito que lo que sucedió con el Mundial de Clubes”, señaló el directivo.

De acuerdo con fuentes consultadas, la medida ya cuenta con el aval interno de la Asamblea de la Liga MX, aunque todavía está a la espera de la autorización formal de la FIFA. Hasta que ese organismo emita su visto bueno, la decisión no podrá hacerse oficial ni incorporarse al reglamento de competencia.

El plan tendría carácter extraordinario y aplicaría específicamente cuando la Selección Mexicana inicie su concentración rumbo a torneos oficiales. En este caso, se contempla que el Tricolor se reúna a partir del 4 de mayo de 2026, lo que coincidiría con la etapa final del torneo Clausura. Bajo este esquema, los clubes sólo podrían reforzarse con jugadores mexicanos y por un lapso limitado a la Liguilla.

Además del uso de refuerzos nacionales, también se abrió la discusión sobre permitir que los equipos participantes puedan alinear a todos sus futbolistas extranjeros disponibles durante la fase final. Para Armando Martínez, ambas medidas ayudarían a compensar las ausencias sin desvirtuar la competencia. “Se dio la posibilidad de reforzarse con jugadores del mercado local, de los equipos eliminados, y también de que puedan jugar todos los extranjeros. Eso va a compensar un poco”, explicó.

La propuesta busca evitar que los clubes se vean en desventaja deportiva por cumplir con las convocatorias nacionales, un escenario que se ha repetido en torneos anteriores. Mientras se define la postura de la FIFA, el debate sigue abierto entre directivos, cuerpos técnicos y jugadores, en espera de una resolución que podría marcar un precedente en la organización de la Liguilla.

Con información de ESPN

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

