Liguilla del Clausura 2026 podría jugarse con refuerzos mexicanos en Liga MX

En el fútbol mexicano se analiza una alternativa para atender uno de los temas recurrentes en las fases finales: la ausencia de jugadores convocados a la Selección Mexicana durante la Liguilla. En la más reciente Asamblea de la Liga MX, los dueños de los clubes de Primera División dieron su respaldo a una propuesta que permitiría a los equipos afectados incorporar refuerzos nacionales de manera temporal, mientras sus futbolistas atienden compromisos internacionales.

La iniciativa plantea que los clubes que cedan jugadores al combinado nacional puedan sumar futbolistas mexicanos provenientes de equipos ya eliminados, únicamente durante el periodo que dure la Liguilla. El objetivo es equilibrar la competencia en un tramo decisivo del torneo, sin alterar la estructura general del campeonato ni el mercado de fichajes tradicional.

La propuesta fue confirmada por el presidente del Pachuca, Armando Martínez, quien explicó que el planteamiento toma como referencia un mecanismo similar aplicado en el pasado. “Los equipos que ya no estén calificados a la Liguilla y tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese período nada más de Liguilla, igualito que lo que sucedió con el Mundial de Clubes”, señaló el directivo.

De acuerdo con fuentes consultadas, la medida ya cuenta con el aval interno de la Asamblea de la Liga MX, aunque todavía está a la espera de la autorización formal de la FIFA. Hasta que ese organismo emita su visto bueno, la decisión no podrá hacerse oficial ni incorporarse al reglamento de competencia.