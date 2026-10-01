Liverpool va con todo por Gilberto Mora: prepararía oferta de más de 50 millones de dólares

El futuro de Gilberto Mora vuelve a encender el mercado europeo. Liverpool estaría dispuesto a desembolsar 40 millones de libras, equivalentes a más de 50 millones de dólares, para intentar fichar al mediocampista mexicano de Xolos de Tijuana, según reportes. Football Insider señaló que los Reds necesitarían alcanzar las 40 millones de libras para competir por Mora, mientras Tijuana pediría al menos 30 millones para comenzar a negociar. La información coloca al club de Anfield entre los mejor posicionados, aunque por ahora no existe anuncio oficial de una oferta formal.

El interés del Liverpool no sería nuevo. TEAMtalk reportó que el club ya tuvo contacto directo con los representantes del futbolista y mantiene un “serio interés” en su contratación. Borussia Dortmund y Benfica habrían sostenido conversaciones preliminares con su agente, Rafaela Pimenta, mientras Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Manchester United siguen su evolución. Mora, de 17 años, podrá dar un paso clave a partir del 14 de octubre, cuando cumpla 18 y deje atrás las restricciones internacionales que condicionan una transferencia al extranjero. Football Insider apunta que una operación en enero sería complicada por la competencia y el costo, por lo que Tijuana podría esperar hasta el próximo verano.

El mexicano llega a este escenario después de consolidarse como una de las revelaciones del Mundial 2026 y aumentar su protagonismo con la Selección Mexicana. Su crecimiento elevó su cotización y convirtió su nombre en uno de los más buscados del mercado europeo. Xolos tiene margen para negociar. En junio, el club anunció una renovación por tres años y explicó que el contrato incluye un mecanismo de salida estructurado entre la institución, el jugador y su representación. Esa protección contractual permite a Tijuana aspirar a una venta histórica. Si la operación se acerca a los 40 millones de libras, Mora podría protagonizar una transferencia récord para un futbolista mexicano. Por ahora, Liverpool aparece con fuerza en la carrera, pero el movimiento sigue en fase de reportes: falta que el interés se convierta en una propuesta formal sobre la mesa de Xolos.