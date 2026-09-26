Gilberto Mora salva a México: el Tri empata 1-1 con Colombia en el debut de Rafael Márquez

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    Gilberto Mora salva a México: el Tri empata 1-1 con Colombia en el debut de Rafael Márquez
    Gilberto Mora celebrates his goal 1-1 of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Colombia at M&T Bank Stadium, on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland, United States. FOTO: MEXSPORT

El juvenil de Xolos estrenó el dorsal 10 con un golazo en Baltimore y se convirtió en el anotador más joven en la historia de la Selección Mexicana

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzó con un empate 1-1 ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, una noche que dejó como principal figura a Gilberto Mora.

El juvenil de Xolos, portando por primera vez el dorsal 10 del Tri, marcó el gol que evitó la derrota y escribió un nuevo récord con la camiseta nacional.

México comenzó con intención de asumir el control, pero Colombia golpeó prácticamente en su primera llegada de peligro.

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Al minuto 9, Richard Ríos encontró espacio por la derecha, superó la marca y envió un centro al segundo poste para Luis Suárez, quien ganó por arriba y venció de cabeza a Raúl “Tala” Rangel para colocar el 1-0.

El tanto obligó al equipo de Márquez a adelantar líneas. Con Erik Lira y Luis Chávez en la zona media, el Tricolor comenzó a tener mayor posesión y llevó el partido hacia el área de Álvaro Montero. La falta de contundencia, sin embargo, impidió que esa reacción se reflejara antes del descanso.

La ocasión más clara llegó después de la media hora. Armando “Hormiga” González bajó un balón para Roberto Alvarado, cuyo disparo se estrelló en el poste.

En el rebote, Luis Chávez tuvo prácticamente toda la portería disponible, pero mandó el balón al travesaño. Poco después, González volvió a aparecer con un cabezazo que también pegó en el larguero. En cuestión de minutos, México acumuló tres remates a los postes.

El dominio mexicano continuó en el segundo tiempo. Hirving “Chucky” Lozano quedó frente a Montero tras un pase filtrado de Chávez, pero el arquero colombiano evitó el empate. La insistencia tuvo premio al minuto 62 y el protagonista fue Mora.

El mediocampista de 17 años recibió dentro del área por el sector izquierdo, encaró a Jhon Lucumí, amagó y recortó hacia dentro.

Con Dávinson Sánchez también cerrando el espacio, Mora encontró un pequeño hueco y sacó un disparo raso al primer poste que dejó sin respuesta a Montero. El 1-1 desató el festejo mexicano y confirmó una noche especial para el nuevo número 10.

Mora, el goleador más joven de la Selección Mexicana

El gol fue el primero de Gilberto Mora con la Selección Mexicana mayor y lo convirtió, con 17 años, 11 meses y 12 días, en el goleador más joven en la historia del Tricolor.

Superó la marca de Manuel “Chaquetas” Rosas, quien había anotado ante Argentina en el Mundial de Uruguay 1930 con 18 años, tres meses y dos días. Además, Mora terminó una sequía de 191 minutos de México sin marcarle a Colombia.

Después del empate, Rafael Márquez movió sus piezas y dio minutos a Obed Vargas, Orbelín Pineda, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez, Germán Berterame e Isaías Violante.

El equipo mantuvo la intensidad y todavía generó aproximaciones, aunque volvió a faltar precisión en la última zona.

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Colombia también encontró espacios en el cierre, pero el marcador ya no se movió. El 1-1 cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas de México frente a los Cafeteros, aunque el Tri sigue sin vencerlos desde septiembre de 2010.

Más allá del resultado, el debut de Rafael Márquez dejó señales positivas por la capacidad de reacción, la cantidad de oportunidades generadas y el papel creciente de Mora dentro del equipo.

México continuará su Fecha FIFA el martes 29 de septiembre ante Perú, en Nueva Jersey, con el objetivo de convertir esas buenas sensaciones en la primera victoria del nuevo proceso.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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