Lizbeth Ovalle y Carlos Emilio Orrantía, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año
Dos mexicanos compiten por los galardones de FIFA al gol más espectacular del año
Los futbolistas mexicanos Lizbeth Ovalle y Carlos Emilio Orrantía fueron incluidos entre los nominados a los Premios Marta y Puskás de la FIFA 2025, reconocimiento que distingue a los mejores goles del año en el futbol femenil y varonil, respectivamente.
Se trata de un hecho histórico para el futbol mexicano, que este año coloca representantes en ambas listas globales.
OVALLE MARCÓ UN GOLAZO CON LAS AMAZONAS
Lizbeth Ovalle, figura de Tigres Femenil, fue nominada al Premio Marta, galardón creado por la FIFA para reconocer el mejor gol del año en la rama femenil.
Su anotación, una definición acrobática ante Chivas Femenil en marzo de 2025, fue seleccionada por la espectacularidad de su ejecución, técnica y contexto del partido.
Este reconocimiento confirma a Ovalle como una de las atacantes más determinantes del continente y refuerza el impacto del futbol femenil mexicano en el escenario internacional.
ORRANTÍA, NOMINADO POR SU VOLEA ANTE QUERÉTARO
En la rama varonil, Carlos Emilio Orrantía, jugador de Querétaro, fue nominado al Premio Puskás 2025 gracias al golazo que marcó ante Atlas: una volea de larga distancia que recorrió el mundo por su potencia y precisión.
La jugada se viralizó rápidamente y llamó la atención de analistas y aficionados, suficientes méritos para colocarlo entre los candidatos al gol más espectacular del año.
La presencia de Orrantia en la lista representa un impulso mediático importante para la Liga MX, que vuelve a figurar entre los nominados al galardón más prestigioso a una anotación individual.
Ambos jugadores dependerán del voto del público y del jurado especializado para avanzar hacia la recta final. La ceremonia de The Best FIFA Football Awards 2025 se celebrará en diciembre.