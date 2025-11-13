Lizbeth Ovalle y Carlos Emilio Orrantía, nominados a los premios Marta y Puskás por el Mejor Gol del Año

Los futbolistas mexicanos Lizbeth Ovalle y Carlos Emilio Orrantía fueron incluidos entre los nominados a los Premios Marta y Puskás de la FIFA 2025, reconocimiento que distingue a los mejores goles del año en el futbol femenil y varonil, respectivamente.

Se trata de un hecho histórico para el futbol mexicano, que este año coloca representantes en ambas listas globales.

OVALLE MARCÓ UN GOLAZO CON LAS AMAZONAS

Lizbeth Ovalle, figura de Tigres Femenil, fue nominada al Premio Marta, galardón creado por la FIFA para reconocer el mejor gol del año en la rama femenil.

Su anotación, una definición acrobática ante Chivas Femenil en marzo de 2025, fue seleccionada por la espectacularidad de su ejecución, técnica y contexto del partido.