‘Llegué a la gala sin que nadie me pelara’: Charlyn Corral revela lo que vivió en el Balón de Oro 2026

Charlyn Corral regresó este miércoles a México con un trofeo histórico y una frase sobre lo vivido en la gala del Balón de Oro 2026: “Llegué a la gala sin que nadie me pelara”. La delantera del Pachuca, premiada como mejor goleadora del año, dijo que pasó desapercibida antes de recibir el galardón. La futbolista habló ante los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la recibieron con aplausos tras la ceremonia del lunes , celebrada en el London Palladium de Inglaterra.

Corral explicó que está acostumbrada a trabajar lejos de los reflectores y que, aunque no tenía certeza de que sería premiada, confiaba en sus estadísticas. Reconoció que su trayectoria ha exigido paciencia y alzar la voz para defender su lugar. El reconocimiento fue el Trofeo Gerd Müller, que distingue a los goleadores. Así se convirtió en la primera mexicana en recibir un galardón durante la ceremonia del Balón de Oro. En la rama varonil, el premiado fue Harry Kane, con quien Charlyn posó para una fotografía.

Su distinción estuvo respaldada por una temporada de gran efectividad frente al arco. La atacante de las Tuzas registró 49 goles en 49 partidos entre club y Selección Mexicana durante el periodo considerado para la premiación, números que la llevaron a compartir escenario con figuras de la élite internacional. Lejos de mostrar resentimiento, Charlyn convirtió esa experiencia en un mensaje de confianza. “Yo veo estrellas, pero yo también soy una estrella”, expresó sobre el significado de convivir con referentes mundiales, entre ellas Alexia Putellas, a quien felicitó personalmente.

La seleccionada mexicana insistió en que su logro debe inspirar a otras niñas y futbolistas. También pidió dejar de ver a las mexicanas como rivales entre sí y trabajar juntas para competir con las mejores del mundo. Después de llegar a Londres sin reflectores, volvió a casa con un premio que ya es parte de la historia del futbol mexicano.