Mark van Bommel será nuevo DT de Bélgica; firma hasta 2028

Bélgica ya eligió al hombre que conducirá su reconstrucción después del Mundial 2026. Mark van Bommel alcanzó un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de los Diablos Rojos y firmará contrato hasta junio de 2028, con la Eurocopa como principal objetivo. De acuerdo con la prensa belga, la negociación entre el entrenador neerlandés y la Real Asociación Belga de Futbol está encaminada. Únicamente faltan las firmas y el anuncio oficial, previsto para los próximos días. Van Bommel sustituirá al francés Rudi García, cuyo contrato termina el 31 de julio y no será renovado pese a llevar a Bélgica hasta los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026.

Los Diablos Rojos quedaron eliminados al perder 2-1 ante España, selección que posteriormente conquistó el título. La Federación optó por un técnico que conoce el futbol local y sabe ganar en Bélgica. El mayor éxito de Van Bommel como entrenador llegó con el Royal Antwerp, club al que condujo durante la Temporada 2022-2023 a un histórico doblete de Liga y Copa.

Ese campeonato fue el primero de la institución en 66 años; posteriormente también levantó la Supercopa de Bélgica. El neerlandés de 49 años inició su carrera en los banquillos con el PSV Eindhoven y dirigió al Wolfsburg de Alemania. Se encuentra sin equipo desde que terminó su etapa con el Antwerp, en junio de 2024, y ahora vivirá su primera experiencia como seleccionador absoluto. Como futbolista, Van Bommel construyó una trayectoria de élite en PSV, Barcelona, Bayern Múnich y AC Milan. Además, disputó 79 partidos con Países Bajos y fue capitán de la Naranja Mecánica, con la que alcanzó la Final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Su desafío será encabezar el relevo generacional de una Bélgica que aún conserva referentes como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois, pero necesita abrir espacio a nuevos protagonistas. El proyecto estará orientado hacia la Eurocopa 2028, donde los Diablos Rojos buscarán recuperar un sitio entre las potencias del continente.

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