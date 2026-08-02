Mateo Chávez hace historia: conquista la Supercopa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez arrancó la temporada 2026-2027 levantando otro trofeo en Europa. El lateral mexicano se coronó campeón de la Supercopa de Países Bajos con el AZ Alkmaar, que goleó 4-0 al PSV Eindhoven en el Philips Stadion y conquistó la Johan Cruijff Schaal por segunda vez. El exjugador de Chivas fue titular, disputó 70 minutos y participó en la acción que abrió el marcador. Al 25’, Chávez atacó el espacio por izquierda y mandó un centro al área; Ryan Flamingo desvió la pelota y Mexx Meerdink apareció para cabecear el 1-0.

La final cambió desde el minuto 9, cuando Joey Veerman levantó la pierna y golpeó en la cabeza a Meerdink. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Serdar Gözübüyük expulsó al mediocampista, por lo que el campeón de la Eredivisie afrontó casi todo el encuentro con diez jugadores.

AZ Alkmaar convirtió la superioridad numérica en una exhibición. Weslley Patati marcó el segundo al 51’ con un disparo colocado; Elijah Dijkstra amplió la diferencia al 58’, tras culminar un contragolpe, y Ro-Zangelo Daal selló el 4-0 de penal al 66’. Mateo Chávez suma su segundo título en Países Bajos La conquista confirma el crecimiento de Mateo Chávez en el futbol neerlandés. El defensa de 22 años obtuvo su segundo campeonato con el AZ, apenas unos meses después de ganar la Copa de Países Bajos 2025-2026 con una victoria de 5-1 sobre el NEC Nijmegen. El trofeo también tiene valor histórico para el club: es apenas su segunda Supercopa neerlandesa. La primera llegó en 2009, cuando venció 5-1 al Heerenveen y otro mexicano, Héctor Moreno, formaba parte de aquella plantilla.

Para Chávez, la titularidad y su influencia ofensiva representan una señal alentadora después de regresar del Mundial 2026. El canterano rojiblanco inició el curso como dueño del costado izquierdo y respondió en el primer partido oficial con seguridad defensiva, profundidad y una intervención clave para romper el cero. ¿Qué sigue para Mateo Chávez y el AZ Alkmaar? El AZ debutará en la Eredivisie el sábado 8 de agosto, cuando reciba al ADO Den Haag. Chávez buscará afianzarse en el once de Leeroy Echteld y sostener el impulso de un verano que elevó su perfil con la Selección Mexicana.

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