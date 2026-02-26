Mexicanos en Europa: AZ Alkmaar avanza a Octavos; PAOK, Fenerbahçe y Celtic quedan fuera en Playoffs
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Mateo Chávez selló su pase con el AZ Alkmaar en la Conference League, mientras Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Julián Araujo vieron terminar su camino en la Europa League
La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa dejó contrastes marcados en la ronda de playoffs rumbo a los Octavos de Final de la Europa y la Conference League, con un boleto asegurado y tres eliminaciones en series que se definieron por detalles puntuales en el marcador global.
AZ Alkmaar 4-0 FC Noah (Global 4-1)
En el AFAS Stadion, el conjunto neerlandés firmó una de las remontadas más contundentes de la jornada al imponerse 4-0 y revertir el 1-0 sufrido en la Ida.
El equipo local dominó desde el arranque, presionó alto y encontró eficacia frente al arco para sentenciar la eliminatoria con un 4-1 global que le dio el pase a los Octavos de Final.
TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo compra 25% del Almería y apuesta por el ascenso en España
El mexicano Mateo Chávez tuvo participación en el encuentro, siendo titular y disputando 80 minutos, aportando dinámica desde la defensa al mediocampo y ayudando a controlar los tiempos del partido cuando el marcador ya era favorable.
El cuadro de Alkmaar mostró superioridad física y táctica, inclinando la serie a su favor con autoridad y consolidándose como uno de los clubes neerlandeses con mayor regularidad en torneos continentales recientes.
PAOK 0-1 Celta de Vigo (Global 1-3)
En contraste, el club griego no logró revertir la eliminatoria ante el cuadro español. La derrota 1-0 en la Vuelta terminó por confirmar el 3-1 global adverso.
Aunque el equipo intentó presionar en el tramo final, la solidez defensiva del conjunto gallego fue determinante para cerrar la llave.
El lateral mexicano Jorge Sánchez fue titular los 90 minutos en una serie que exigió intensidad defensiva ante el ritmo del conjunto ibérico.
La eliminación deja al club helénico fuera de la competencia y corta su aspiración de avanzar a la siguiente ronda.
Fenerbahçe 2-1 Nottingham Forest (Global 2-4)
En Turquía, el equipo local consiguió una victoria 2-1 en el partido de vuelta; sin embargo, el daño del duelo de Ida resultó determinante.
El 3-0 previo condicionó la eliminatoria y, pese al esfuerzo ofensivo, el marcador global de 4-2 favoreció al conjunto inglés.
El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, no pudo participar por su lesión en la serie, en una llave donde la diferencia obtenida por Nottingham Forest fue administrada con orden táctico.
La eliminación representa un golpe para las aspiraciones continentales del club turco en la Temporada 2025-26.
Celtic 1-0 VfB Stuttgart (Global 2-4)
El conjunto escocés logró imponerse 1-0 en la Vuelta, pero la amplia desventaja sufrida en la Ida terminó por sentenciar la eliminatoria con un 4-2 global favorable al cuadro alemán.
El triunfo en casa no fue suficiente para equilibrar la balanza tras el resultado adverso previo.
El defensor mexicano Julián Araujo no fue convocado, pese a tener minutos constantes con el equipo en compromisos anteriores.
Aunque el Celtic mostró intensidad y mejoría respecto al primer compromiso, la contundencia del Stuttgart en la serie marcó la diferencia definitiva.
De esta manera, la jornada europea dejó un saldo mixto para los futbolistas mexicanos: un boleto asegurado con AZ Alkmaar en la Conference League y tres eliminaciones en Europa League, en un escenario que mantiene la presencia tricolor en el Viejo Continente pero reduce el número de representantes rumbo a los octavos de final.