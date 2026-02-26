Mexicanos en Europa: AZ Alkmaar avanza a Octavos; PAOK, Fenerbahçe y Celtic quedan fuera en Playoffs

La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa dejó contrastes marcados en la ronda de playoffs rumbo a los Octavos de Final de la Europa y la Conference League, con un boleto asegurado y tres eliminaciones en series que se definieron por detalles puntuales en el marcador global.

AZ Alkmaar 4-0 FC Noah (Global 4-1)

En el AFAS Stadion, el conjunto neerlandés firmó una de las remontadas más contundentes de la jornada al imponerse 4-0 y revertir el 1-0 sufrido en la Ida.

El equipo local dominó desde el arranque, presionó alto y encontró eficacia frente al arco para sentenciar la eliminatoria con un 4-1 global que le dio el pase a los Octavos de Final.

El mexicano Mateo Chávez tuvo participación en el encuentro, siendo titular y disputando 80 minutos, aportando dinámica desde la defensa al mediocampo y ayudando a controlar los tiempos del partido cuando el marcador ya era favorable.

El cuadro de Alkmaar mostró superioridad física y táctica, inclinando la serie a su favor con autoridad y consolidándose como uno de los clubes neerlandeses con mayor regularidad en torneos continentales recientes.