Mexicanos en Europa: AZ Alkmaar avanza a Octavos; PAOK, Fenerbahçe y Celtic quedan fuera en Playoffs

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 26 febrero 2026
    Mexicanos en Europa: AZ Alkmaar avanza a Octavos; PAOK, Fenerbahçe y Celtic quedan fuera en Playoffs
    Mateo Chávez fue parte del contundente 4-0 del AZ Alkmaar sobre el FC Noah en el AFAS Stadion, resultado que le dio al club neerlandés el pase a Octavos de Final de la UEFA Europa Conference League 2025-26. FOTO: X

Mateo Chávez selló su pase con el AZ Alkmaar en la Conference League, mientras Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Julián Araujo vieron terminar su camino en la Europa League

La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa dejó contrastes marcados en la ronda de playoffs rumbo a los Octavos de Final de la Europa y la Conference League, con un boleto asegurado y tres eliminaciones en series que se definieron por detalles puntuales en el marcador global.

AZ Alkmaar 4-0 FC Noah (Global 4-1)

En el AFAS Stadion, el conjunto neerlandés firmó una de las remontadas más contundentes de la jornada al imponerse 4-0 y revertir el 1-0 sufrido en la Ida.

El equipo local dominó desde el arranque, presionó alto y encontró eficacia frente al arco para sentenciar la eliminatoria con un 4-1 global que le dio el pase a los Octavos de Final.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo compra 25% del Almería y apuesta por el ascenso en España

El mexicano Mateo Chávez tuvo participación en el encuentro, siendo titular y disputando 80 minutos, aportando dinámica desde la defensa al mediocampo y ayudando a controlar los tiempos del partido cuando el marcador ya era favorable.

El cuadro de Alkmaar mostró superioridad física y táctica, inclinando la serie a su favor con autoridad y consolidándose como uno de los clubes neerlandeses con mayor regularidad en torneos continentales recientes.

PAOK 0-1 Celta de Vigo (Global 1-3)

En contraste, el club griego no logró revertir la eliminatoria ante el cuadro español. La derrota 1-0 en la Vuelta terminó por confirmar el 3-1 global adverso.

Aunque el equipo intentó presionar en el tramo final, la solidez defensiva del conjunto gallego fue determinante para cerrar la llave.

El lateral mexicano Jorge Sánchez fue titular los 90 minutos en una serie que exigió intensidad defensiva ante el ritmo del conjunto ibérico.

La eliminación deja al club helénico fuera de la competencia y corta su aspiración de avanzar a la siguiente ronda.

Fenerbahçe 2-1 Nottingham Forest (Global 2-4)

En Turquía, el equipo local consiguió una victoria 2-1 en el partido de vuelta; sin embargo, el daño del duelo de Ida resultó determinante.

El 3-0 previo condicionó la eliminatoria y, pese al esfuerzo ofensivo, el marcador global de 4-2 favoreció al conjunto inglés.

El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, no pudo participar por su lesión en la serie, en una llave donde la diferencia obtenida por Nottingham Forest fue administrada con orden táctico.

La eliminación representa un golpe para las aspiraciones continentales del club turco en la Temporada 2025-26.

Celtic 1-0 VfB Stuttgart (Global 2-4)

El conjunto escocés logró imponerse 1-0 en la Vuelta, pero la amplia desventaja sufrida en la Ida terminó por sentenciar la eliminatoria con un 4-2 global favorable al cuadro alemán.

El triunfo en casa no fue suficiente para equilibrar la balanza tras el resultado adverso previo.

El defensor mexicano Julián Araujo no fue convocado, pese a tener minutos constantes con el equipo en compromisos anteriores.

Aunque el Celtic mostró intensidad y mejoría respecto al primer compromiso, la contundencia del Stuttgart en la serie marcó la diferencia definitiva.

De esta manera, la jornada europea dejó un saldo mixto para los futbolistas mexicanos: un boleto asegurado con AZ Alkmaar en la Conference League y tres eliminaciones en Europa League, en un escenario que mantiene la presencia tricolor en el Viejo Continente pero reduce el número de representantes rumbo a los octavos de final.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Europa League
Futbol
resultados

Personajes


Edson Álvarez

Organizaciones


UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco