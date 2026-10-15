¡Huescas vuelve a Europa! Copenhague golea al Braga con participación del mexicano

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas volvió a tener actividad en una competencia continental y lo hizo con una victoria contundente. El FC Copenhague derrotó 3-0 al Sporting Braga de Portugal, en el Parken Stadium de Dinamarca, durante la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027. El exjugador de Cruz Azul comenzó el encuentro en el banquillo, pero recibió la oportunidad de ingresar al minuto 69 en sustitución del brasileño Robert Silva.

Su incorporación permitió al conjunto danés refrescar el costado derecho y afrontar con mayor equilibrio la recta final del compromiso. Huescas disputó aproximadamente 26 minutos, incluido el tiempo agregado, y participó en labores defensivas y de recuperación. Al minuto 73 concedió un tiro de esquina al intentar contener una acción del Braga, mientras que al 80 consiguió provocar una falta sobre la banda derecha.Su aparición tuvo un significado especial, pues representó su regreso a los escenarios europeos después de una prolongada ausencia por lesión. El mexicano busca recuperar continuidad y consolidarse nuevamente como una alternativa importante dentro del esquema del Copenhague. El encuentro permaneció sin anotaciones durante los primeros 45 minutos, hasta que Mohamed Elyounoussi abrió el marcador al minuto 48, después de aprovechar una serie de rebotes dentro del área portuguesa.

Braga intentó reaccionar y Ricardo Horta consiguió enviar el balón a las redes al minuto 62; sin embargo, el VAR anuló la anotación por fuera de lugar, conservando la ventaja del cuadro local. Andreas Cornelius amplió la ventaja al minuto 78, tras recibir un pase de Birger Meling y definir con precisión. El delantero firmó su doblete al 85, luego de una asistencia de Thapelo Maseko en un contragolpe que sentenció la goleada. Ante 24 mil 636 aficionados, Copenhague celebró una noche europea con su portería intacta. El triunfo colocó a los daneses entre los primeros lugares de la tabla de la Conference League y reforzó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Para Huescas, el triunfo representa un paso en su búsqueda de minutos, ritmo competitivo y protagonismo internacional con el conjunto danés.