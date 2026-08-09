Sigue saliendo la mugre: Infantino, bajo fuego: investigan pago a una ex amante mientras era funcionario de la UEFA

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    Sigue saliendo la mugre: Infantino, bajo fuego: investigan pago a una ex amante mientras era funcionario de la UEFA
    Las broncas no se le acaban a, presidente de la FIFA, ahora se investiga el pago relacionado una presunta relación extramarital con una ex empleada. FOTO: CNN

El presidente de la FIFA enfrenta nuevos cuestionamientos luego de una investigación de The Telegraph; se habla de un acuerdo de salida superior a 150 mil libras esterlinas. El organismo europeo analiza ahora cómo se autorizó el pago

La gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta una nueva controversia luego de una investigación publicada por The Telegraph, que reveló detalles sobre una presunta relación sentimental que habría mantenido con una ex empleada de la UEFA cuando se desempeñaba como secretario general del organismo europeo.

De acuerdo con el reporte, la mujer habría recibido más de 150 mil libras esterlinas —unos 202 mil dólares— como parte del acuerdo para abandonar la UEFA a finales de 2011.

El paquete de salida habría contemplado también el pago de una maestría en una escuela de negocios. Además, la trabajadora habría obtenido un incremento salarial de aproximadamente 25 mil libras —unos 34 mil dólares— después de pasar de un puesto administrativo a uno directivo.

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La identidad de la mujer no ha sido revelada. Según The Telegraph, el acuerdo económico se habría producido después de que Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, confrontara a Infantino por la supuesta relación extramatrimonial.

El caso adquirió ahora una dimensión institucional. Tras la publicación de la investigación, la UEFA analiza cómo se autorizó el pago y si la presunta relación pudo haber influido en decisiones laborales dentro de la organización.

La UEFA confirmó que efectuó un pago a una exempleada, aunque no precisó quién autorizó la operación. El organismo europeo señaló además que posteriormente reforzó sus normas internas para adecuarlas a las exigencias de una institución deportiva internacional.

Infantino, por su parte, niega categóricamente haber mantenido una relación sentimental con la ex empleada. Un portavoz de la FIFA aseguró que durante su etapa en la UEFA “todo se ha hecho siempre correctamente”.

La FIFA también salió en defensa de su presidente y denunció un supuesto “esfuerzo concertado y continuo” para desacreditar a Infantino, al tiempo que calificó algunas de las acusaciones difundidas recientemente como infundadas o falsas.

La polémica se suma a una creciente disputa política alrededor de Infantino. UEFA y otras federaciones han incrementado sus cuestionamientos a su gestión, mientras el presidente de la FIFA mantiene respaldo importante de otras confederaciones.

El nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la manera en que se manejaron el poder, los recursos y las decisiones laborales durante los 16 años que Infantino permaneció vinculado a la UEFA, antes de convertirse en presidente de la FIFA en 2016.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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