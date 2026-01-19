Marruecos denunciará ante la CAF y la FIFA la retirada de Senegal en la final africana

La final del campeonato africano sigue generando repercusiones fuera de la cancha. La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) anunció que llevará el caso ante los organismos rectores del futbol internacional tras los incidentes registrados durante el duelo decisivo frente a Senegal. En un comunicado fechado el 19 de enero de 2026, la federación informó que iniciará acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA por el comportamiento del conjunto senegalés durante el encuentro.

El punto central de la reclamación se enfoca en la decisión de Senegal de abandonar el terreno de juego luego de que el árbitro señalara un penal a favor de Marruecos. Para la FRMF, dicha sanción fue correcta y estuvo respaldada por el análisis de especialistas arbitrales, por lo que considera que la retirada del equipo rival representó una alteración grave al desarrollo normal de la final.

En el documento oficial, la federación marroquí sostiene que la interrupción afectó no solo la continuidad del partido, sino también el regreso de los jugadores al campo y el cierre adecuado del encuentro. Desde su perspectiva, este acto vulneró los reglamentos de la competencia y sentó un precedente que debe ser evaluado por las instancias correspondientes.