Marruecos denunciará ante la CAF y la FIFA la retirada de Senegal en la final africana
La Real Federación Marroquí de Futbol anunció que presentará acciones legales por la retirada de Senegal del terreno de juego durante la final del campeonato africano
La final del campeonato africano sigue generando repercusiones fuera de la cancha. La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) anunció que llevará el caso ante los organismos rectores del futbol internacional tras los incidentes registrados durante el duelo decisivo frente a Senegal. En un comunicado fechado el 19 de enero de 2026, la federación informó que iniciará acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA por el comportamiento del conjunto senegalés durante el encuentro.
El punto central de la reclamación se enfoca en la decisión de Senegal de abandonar el terreno de juego luego de que el árbitro señalara un penal a favor de Marruecos. Para la FRMF, dicha sanción fue correcta y estuvo respaldada por el análisis de especialistas arbitrales, por lo que considera que la retirada del equipo rival representó una alteración grave al desarrollo normal de la final.
En el documento oficial, la federación marroquí sostiene que la interrupción afectó no solo la continuidad del partido, sino también el regreso de los jugadores al campo y el cierre adecuado del encuentro. Desde su perspectiva, este acto vulneró los reglamentos de la competencia y sentó un precedente que debe ser evaluado por las instancias correspondientes.
Aunque Senegal se proclamó campeón en la cancha, el anuncio de estas acciones legales abre un escenario de incertidumbre sobre las posibles consecuencias disciplinarias. La CAF y la FIFA deberán analizar los hechos y determinar si existen sanciones deportivas o administrativas derivadas de lo ocurrido, más allá del resultado final.
La polémica llegó hasta la esfera internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció públicamente sobre los hechos y calificó como injustificable la retirada del terreno de juego, así como los actos de violencia que se presentaron durante el cierre del partido. En su declaración, Infantino fue claro al señalar que abandonar el campo de esa manera no es aceptable y que la violencia no tiene cabida en el futbol.
El dirigente también subrayó la importancia de respetar las decisiones arbitrales como un principio básico para garantizar la integridad de las competencias. Añadió que los funcionarios del partido deben ser respaldados dentro y fuera del terreno de juego para evitar que situaciones como esta se repitan.
Infantino puntualizó que espera que los órganos disciplinarios de la CAF actúen conforme a los reglamentos vigentes. No obstante, aclaró que sus declaraciones reflejan una postura personal y no constituyen un fallo oficial de la FIFA. Por ahora, el proceso sigue abierto y se prevé que en los próximos días la CAF emita un comunicado con las resoluciones correspondientes para las partes involucradas.