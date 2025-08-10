México Sub-15 golea a Estados Unidos y conquista el Premundial de Concacaf 2025
El Tricolor se impuso 5-0 en la Final disputada en Costa Rica y levantó el título continental con autoridad
La Selección Mexicana Sub-15 se proclamó campeona del Campeonato Sub-15 de la Concacaf 2025 tras derrotar de manera categórica 5-0 a Estados Unidos en la gran final disputada en Costa Rica.
El conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional mostró un futbol dominante de principio a fin, confirmando su etiqueta de favorito y sumando un nuevo título para las vitrinas del balompié juvenil mexicano.
Desde los primeros minutos, el Tricolor impuso condiciones con una presión alta y una circulación rápida del balón que asfixió a la escuadra estadounidense.
La contundencia llegó temprano y se mantuvo durante todo el encuentro, dejando claro que México fue el equipo más sólido del torneo.
Entre los protagonistas destacaron Juan Carlos Martínez Jr., jugador del LA Galaxy, quien firmó un doblete, y otros futbolistas mexicoamericanos y no nacidos en territorio mexicano, que aprovecharon cada oportunidad para ampliar la ventaja.
La diversidad de procedencias en el plantel fue un factor que añadió valor a la conquista, demostrando el alcance del talento juvenil mexicano más allá de las fronteras.
Con esta victoria, México no solo se llevó la corona regional, sino que también reafirmó su superioridad histórica en la categoría Sub-15 frente a su acérrimo rival del área.
El triunfo de 5-0, además de ser uno de los resultados más abultados en una Final del certamen, proyecta a esta generación como una de las más prometedoras en el proceso rumbo a futuras competencias internacionales, incluyendo el Mundial de la especialidad.
El campeonato en Costa Rica dejó un saldo perfecto para el Tricolor juvenil: invicto, con una de las ofensivas más productivas y una defensa casi imbatible.
Una actuación redonda que fortalece el proyecto formativo de la Federación Mexicana de Futbol y mantiene viva la ilusión de ver a más talentos juveniles triunfando en el escenario internacional.