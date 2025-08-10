México Sub-15 golea a Estados Unidos y conquista el Premundial de Concacaf 2025

La Selección Mexicana Sub-15 se proclamó campeona del Campeonato Sub-15 de la Concacaf 2025 tras derrotar de manera categórica 5-0 a Estados Unidos en la gran final disputada en Costa Rica.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional mostró un futbol dominante de principio a fin, confirmando su etiqueta de favorito y sumando un nuevo título para las vitrinas del balompié juvenil mexicano.

Desde los primeros minutos, el Tricolor impuso condiciones con una presión alta y una circulación rápida del balón que asfixió a la escuadra estadounidense.

La contundencia llegó temprano y se mantuvo durante todo el encuentro, dejando claro que México fue el equipo más sólido del torneo.