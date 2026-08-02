México Femenil convierte el susto en fiesta: golea 7-0 a Jamaica y vuela a Semifinales

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 desató una tormenta de goles en Santo Domingo 2026. El Tricolor aplastó 7-0 a Jamaica, cerró invicto y avanzó como líder del Grupo B a las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El marcador retrata un paseo, pero la historia pudo comenzar distinta en el Estadio Moca 85. Al minuto 12, Davia Richards superó a la defensa y Diana Guatemala la derribó dentro del área. La atacante cobró el penal, aunque Azul Álvarez leyó el disparo y evitó que Jamaica se adelantara. México respondió al aviso y tomó el control. Andrea Frías abrió el marcador al 25, cuando aprovechó una mala salida de la portera María Scott para definir con el arco abierto. Cuatro minutos después, Natalia Coury castigó un rechace y colocó el 2-0.

La tercera anotación fue una obra preparada. Fátima Servín cobró un tiro de esquina, prolongó de taquito dentro del área y Tanna Sánchez controló antes de sacar un derechazo al 38. El equipo de Vanessa Martínez llegó al descanso con ventaja cómoda y el boleto entre las manos. Natalia Coury firma doblete ante Jamaica Jamaica amenazó con un remate de Alyssa Stephenson al travesaño, pero no cambió el rumbo. Valerie Vargas ingresó desde el banquillo y al 66 firmó el cuarto con un zurdazo, tras recortar a una defensora. Coury completó su doblete al 70, asistida por Paola García. Cuatro minutos más tarde, Silvana Flores convirtió el sexto con un cañonazo al ángulo, luego de un pase de Mayalu Rausch. La propia Rausch cerró la cuenta al 86, al aprovechar un tiro de esquina ejecutado por Nicole Pérez.

México avanza a Semifinales de Santo Domingo 2026 El Tri pasó de sufrir por su contundencia en el 0-0 ante Puerto Rico a vencer 1-0 a Colombia y explotar frente a Jamaica. La escuadra nacional terminó la primera ronda con siete puntos, ocho goles a favor y la portería intacta. El triunfo colocó a México entre las cuatro mejores y le garantizó disputar una medalla: si gana la Semifinal irá por el oro; si pierde, jugará por el bronce. Además de defender el título obtenido en San Salvador 2023, el equipo llega a la ronda decisiva con una señal de autoridad: encontró el gol cuando el torneo ya no permite titubeos.