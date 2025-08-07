México femenil mantiene el puesto 29 en el ranking FIFA; España recupera el liderato mundial

La Selección Mexicana Femenil se mantiene en el lugar 29 del ranking mundial de la FIFA, de acuerdo con la actualización mensual publicada por el organismo rector del fútbol. El equipo tricolor logró este resultado tras una victoria y un empate frente a Colombia en sus duelos más recientes.

Con 1690.18 puntos, México conserva su lugar en la tabla por encima de Argentina (30°) y por debajo de selecciones como Portugal (23°) y Colombia (18°). En la zona de la Concacaf, el combinado mexicano se mantiene detrás de Estados Unidos (2°) y Canadá (9°).

En la parte alta del ranking, España volvió al primer lugar del mundo con 2066.79 puntos, superando por un estrecho margen a Estados Unidos, que suma 2065.06 unidades. El regreso al liderato se debe al subcampeonato logrado en la Eurocopa Femenina 2025, donde el equipo dirigido por Montse Tomé perdió la final ante Inglaterra en tanda de penales, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

TE PUEDE INTERESAR: Charros le cierra la puerta a Saraperos: Saltillo sin Postemporada por segundo año consecutivo