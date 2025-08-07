México femenil mantiene el puesto 29 en el ranking FIFA; España recupera el liderato mundial

Fútbol
/ 7 agosto 2025
    México femenil mantiene el puesto 29 en el ranking FIFA; España recupera el liderato mundial
    Tras una victoria y un empate ante Colombia, la Selección Mexicana Femenil conserva la posición 29 en la clasificación FIFA. FOTO:X/SELECCIÓN NACIONAL

La Roja se ubica nuevamente como número uno del mundo, superando a Estados Unidos gracias a su desempeño en la Eurocopa 2025

La Selección Mexicana Femenil se mantiene en el lugar 29 del ranking mundial de la FIFA, de acuerdo con la actualización mensual publicada por el organismo rector del fútbol. El equipo tricolor logró este resultado tras una victoria y un empate frente a Colombia en sus duelos más recientes.

Con 1690.18 puntos, México conserva su lugar en la tabla por encima de Argentina (30°) y por debajo de selecciones como Portugal (23°) y Colombia (18°). En la zona de la Concacaf, el combinado mexicano se mantiene detrás de Estados Unidos (2°) y Canadá (9°).

En la parte alta del ranking, España volvió al primer lugar del mundo con 2066.79 puntos, superando por un estrecho margen a Estados Unidos, que suma 2065.06 unidades. El regreso al liderato se debe al subcampeonato logrado en la Eurocopa Femenina 2025, donde el equipo dirigido por Montse Tomé perdió la final ante Inglaterra en tanda de penales, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

TE PUEDE INTERESAR: Charros le cierra la puerta a Saraperos: Saltillo sin Postemporada por segundo año consecutivo

El combinado español, que ya había ocupado el primer sitio entre diciembre de 2023 y junio de 2024, destacó durante el torneo continental al ser el equipo con más goles anotados. Además, cuatro de sus jugadoras fueron incluidas en el once ideal: Irene Paredes, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí, esta última nombrada MVP del torneo.

Inglaterra, tras su coronación en la Euro, subió al cuarto lugar con 2022.64 puntos, mientras que Suecia escaló tres posiciones para situarse en el tercer puesto. El top cinco lo completa Alemania, con 2011.56 puntos.

Brasil, campeona de la Copa América Femenina luego de vencer a Colombia en penales, cayó del cuarto al séptimo lugar en la clasificación.

En un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró el regreso de España al liderato, destacando el estilo de juego y los resultados del equipo. Por su parte, Montse Tomé agradeció el respaldo en un mensaje en redes sociales. Su contrato como seleccionadora termina el próximo 31 de agosto y aún no se ha definido si continuará en el cargo.

Temas


Futbol
Ranking

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Selección Nacional
FIFA

