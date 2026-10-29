México Femenil Sub-17 queda eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Nigeria en Octavos de Final

México tuvo oportunidades para cambiar la historia desde el arranque, pero la falta de contundencia terminó por pasarle factura.

El equipo dirigido por Miguel Gamero se despidió del torneo sin poder repetir el tercer lugar conseguido en la edición de 2025.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 quedó eliminada de la Copa Mundial de Marruecos 2026 tras perder 2-1 ante Nigeria en los Octavos de Final, disputados este jueves en el Complejo de Futbol Mohammed VI, en Rabat.

Citlalli Reyes desperdició un mano a mano que pudo adelantar al Tricolor, mientras las africanas aprovecharon mejor sus llegadas y castigaron los descuidos de la defensa mexicana.

Al minuto 40, Oluebube Umejiaku tomó un balón dentro del área y definió de derecha para abrir el marcador. Gamero solicitó revisar una posible infracción previa, aunque la anotación fue validada.

Antes del descanso, México también perdió por lesión a Mía Urbano, una de sus futbolistas titulares.

Para el complemento, el conjunto nacional buscó recuperar terreno, pero Nigeria mantuvo el orden y volvió a golpear al 71’.

Mary Dunstan firmó el 2-0 con un disparo dentro del área, en otra acción revisada por el arbitraje a petición del banquillo mexicano. La ventaja obligó al Tricolor a buscar una remontada contra el reloj.

Kemberly García estuvo cerca de descontar con un remate que se estrelló en el travesaño.

La insistencia encontró recompensa hasta el minuto 90+10, cuando Emily Delgado aprovechó una acción posterior a un tiro de esquina y conectó una media volea de zurda para acercar a México 2-1. La reacción, sin embargo, llegó demasiado tarde.

Con esta derrota, las mexicanas cerraron su participación mundialista con dos victorias y dos descalabros.