México Femenil Sub-17 queda eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Nigeria en Octavos de Final

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    México Femenil Sub-17 queda eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Nigeria en Octavos de Final
    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 terminó su participación en Marruecos 2026 con una derrota ante Nigeria, después de alcanzar los Octavos de Final. FOTO: X

El Tricolor se despidió de Marruecos con una derrota de 2-1; los errores defensivos y la falta de contundencia terminaron con el sueño de repetir el podio conseguido en 2025

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 quedó eliminada de la Copa Mundial de Marruecos 2026 tras perder 2-1 ante Nigeria en los Octavos de Final, disputados este jueves en el Complejo de Futbol Mohammed VI, en Rabat.

El equipo dirigido por Miguel Gamero se despidió del torneo sin poder repetir el tercer lugar conseguido en la edición de 2025.

México tuvo oportunidades para cambiar la historia desde el arranque, pero la falta de contundencia terminó por pasarle factura.

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Citlalli Reyes desperdició un mano a mano que pudo adelantar al Tricolor, mientras las africanas aprovecharon mejor sus llegadas y castigaron los descuidos de la defensa mexicana.

Al minuto 40, Oluebube Umejiaku tomó un balón dentro del área y definió de derecha para abrir el marcador. Gamero solicitó revisar una posible infracción previa, aunque la anotación fue validada.

Antes del descanso, México también perdió por lesión a Mía Urbano, una de sus futbolistas titulares.

Para el complemento, el conjunto nacional buscó recuperar terreno, pero Nigeria mantuvo el orden y volvió a golpear al 71’.

Mary Dunstan firmó el 2-0 con un disparo dentro del área, en otra acción revisada por el arbitraje a petición del banquillo mexicano. La ventaja obligó al Tricolor a buscar una remontada contra el reloj.

Kemberly García estuvo cerca de descontar con un remate que se estrelló en el travesaño.

La insistencia encontró recompensa hasta el minuto 90+10, cuando Emily Delgado aprovechó una acción posterior a un tiro de esquina y conectó una media volea de zurda para acercar a México 2-1. La reacción, sin embargo, llegó demasiado tarde.

Con esta derrota, las mexicanas cerraron su participación mundialista con dos victorias y dos descalabros.

En la fase de grupos habían perdido ante España y conseguido triunfos contra Chile y Australia, resultados que les permitieron avanzar a la ronda eliminatoria, sin alcanzar los Cuartos.

Nigeria, por su parte, obtuvo el boleto a los Cuartos de Final, donde enfrentará a Venezuela.

Para México, el resultado marca un retroceso respecto al podio alcanzado un año atrás, aunque deja experiencia internacional para una generación que ahora deberá continuar su proceso de desarrollo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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