México Femenil vence a Colombia y queda a un punto de Semifinales en Santo Domingo 2026

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    México Femenil vence a Colombia y queda a un punto de Semifinales en Santo Domingo 2026
    Paola García marcó el gol con el que México Femenil derrotó a Colombia y tomó el control de su camino hacia las Semifinales. FOTO: X

Paola García destrabó un duelo de máxima tensión y colocó al Tricolor Sub-23 en la cima del Grupo B con cuatro unidades

México Femenil cambió la frustración por alivio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La Selección Sub-23 venció 1-0 a Colombia gracias a un gol de Paola García y dejó el pase a Semifinales al alcance de su mano.

El inicio fue cuesta arriba para el conjunto dirigido por Vanessa Martínez. Colombia salió con mayor intensidad y pisó el área de Celeste Espino desde los primeros minutos. El Tricolor resistió el impulso cafetero, encontró calma con la pelota y equilibró el partido en el Estadio Moca 85.

Cuando el encuentro parecía atrapado en el forcejeo, apareció la jugada que cambió la noche. Al minuto 29, Paola García rompió el cero y marcó el primer gol de México en el torneo.

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La delantera dio oxígeno a un equipo que venía de empatar 0-0 con Puerto Rico, duelo en el que dominó, pero pagó su falta de contundencia.

Colombia respondió antes del descanso. Garavito sacó un disparo en el tiempo agregado que salió a un costado, mientras Espino se mostró segura en los servicios aéreos. México llegó al medio tiempo con la ventaja mínima.

Las colombianas adelantaron líneas tras la reanudación y reclamaron un posible penal al 57, luego de una aproximación que exigió a Espino. La portera y la defensa mexicanas soportaron el asedio. Vanessa Martínez refrescó al equipo con Silvana Flores por América Frías al minuto 70.

Nicole Pérez estuvo cerca de sentenciar al 76, pero su remate pasó desviado. Colombia insistió hasta los tres minutos agregados; México cerró espacios y convirtió el orden defensivo en tres puntos de enorme valor.

El triunfo llevó al Tricolor a cuatro unidades. Tras el 1-0 de Puerto Rico sobre Jamaica, mexicanas y boricuas comparten la cima del Grupo B; Colombia suma tres y las Reggae Girlz siguen en cero.

México cerrará la fase de grupos contra Jamaica el domingo 2 de agosto, a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México. Un empate le garantiza el boleto a Semifinales; el siguiente reto será defender el oro conquistado en San Salvador 2023.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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