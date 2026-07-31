México llega a 201 medallas en Santo Domingo 2026: aztecas dominan en natación de los JCC

México cruzó este viernes 31 de julio una frontera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: superó las 200 medallas y se sostuvo en la cima. México sumó 20 preseas en el día y, al corte, la delegación tricolor acumulaba 201, 88 de oro, 64 de plata y 49 de bronce, tras iniciar con 181. Pero el dato frío no alcanza para contar una noche en la que el agua volvió a teñirse de verde, blanco y rojo. La natación fue el deporte más fructífero para México con siete medallas: cuatro oros, dos platas y un bronce. Celia Pulido abrió la función con un golpe doble en los 100 metros dorso: ganó el título con 1:00.83, récord de los Juegos, y encabezó el 1-2 nacional junto con Miranda Grana, segunda con 1:01.45.

En la misma especialidad varonil Marcus Reyes tocó primero en 53.84, también con marca centrocaribeña, después de mejorar el registro desde la ronda preliminar. La corriente mexicana no bajó. Byanca Melissa Rodríguez se impuso en los 200 metros pecho con 2:27.99, mientras Jorge Iga, Andrés Dupont, Susana Hernández y Pulido conquistaron el relevo mixto 4x100 libre en 3:30.87. El cuarteto firmó otro récord de la justa y, según Desde Olimpia, también una nueva marca mexicana. Paulo Strehlke aportó plata en los 400 libre con 3:52.60 y Andrés Puente completó el botín con bronce en los 200 pecho, en 2:15.43.

Fueron cuatro títulos, dos subcampeonatos y un tercer lugar desde la alberca; además, tres récords centroamericanos en finales, cuatro marcas de la justa durante el día y un récord nacional. Esa combinación convirtió a la natación en el motor del viernes y dejó una imagen nítida: México no sólo sumó, también elevó el nivel de las pruebas. Antes del oleaje nocturno, los clavados habían puesto dos oros en la cuenta. Rut Páez dominó el trampolín de un metro con 265.20 puntos; después, Osmar Olvera y Juan Celaya confirmaron su jerarquía al ganar los tres metros sincronizados con 419.34. En el tenis Julia García, Ana Sofía Sánchez, Midori Castillo e Ingrid Millán vencieron 2-0 a Colombia y levantaron la Copa de Naciones femenil. El tapiz también tuvo acento tricolor. Román Bravo se proclamó campeón de los 57 kilogramos de lucha libre al derrotar 11-0 al puertorriqueño Darian Cruz.

Kevin de León obtuvo plata en 86 kg y Zachary Espalin aseguró bronce en 65 kg. Fue una jornada tejida entre agua, precisión, resistencia y combate. En el boliche Héctor Piña consiguió plata individual y el equipo femenil de Tannya López, Miriam Zetter, Sandra Góngora, Paola Limón, Iliana Lomelí y Lilia Robles terminó segundo. Enrique Gutiérrez, Ricardo Lecuona, Piña, Mario Quintero, Dante Romero y Marcelo Magrassi añadieron bronce por equipos. En la arena Carlos Ayala e Inés Lares fueron plata en voleibol de playa, mientras Abril Flores y Susana Torres vencieron 2-0 a las dominicanas Paniagua y Payano para quedarse con el bronce.

Valentina Letelier puso otra postal de esfuerzo al alcanzar el bronce en los 10,000 metros eliminación del patinaje de velocidad, con 21:28.726. Fue su tercera medalla en Santo Domingo 2026 y el cierre simbólico de una fecha en la que cada metal tuvo una ruta distinta. México terminó el viernes como líder del medallero, por delante de Colombia. Sin embargo, el mensaje más potente salió de la alberca: cuando la natación mexicana encontró ritmo, la delegación aceleró hasta rebasar las 200 preseas. La cifra ya es histórica dentro de estos Juegos, pero el equipo nacional todavía no mira la meta; mira el siguiente podio.