México llega al Mundial 2026 entre ilusión, presión y cuentas pendientes

La Selección Mexicana entra a la recta final rumbo al Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y cuentas pendientes. El equipo de Javier Aguirre ya tiene definida su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo, donde el Tri debutará el próximo 11 de junio con la obligación de competir como anfitrión y no limitarse únicamente a participar. El proceso llega marcado por contrastes. México recuperó autoridad regional con la conquista de la Nations League y la Copa Oro 2025, resultados que fortalecieron el discurso interno y devolvieron carácter competitivo al grupo.

Sin embargo, también persisten dudas futbolísticas, ausencias sensibles y una exigencia histórica: demostrar que puede romper el techo que lo ha acompañado durante décadas en los Mundiales. Dentro de la convocatoria, Raúl Jiménez aparece como la figura de mayor jerarquía en el ataque. El delantero llega como un referente por experiencia internacional, lectura de juego, presencia en el área y temple en momentos de presión. En una Selección que ha sufrido para transformar su volumen ofensivo en goles, su capacidad para definir de penal, en pelota parada o con remates de primera intención puede ser determinante.

Una de las grandes revelaciones del proceso es Erik Lira. El mediocampista pasó de ser una alternativa útil en la Liga MX a convertirse en una pieza seria para darle equilibrio al equipo, especialmente ante la baja de Edson Álvarez. Su valor no está en la espectacularidad, sino en el orden, la presión, la recuperación y la lectura para cortar avances rivales cuando los partidos se vuelven más exigentes.

En defensa, Johan Vásquez se perfila como uno de los líderes naturales del Tri. Su crecimiento en Europa lo acostumbró a duelos físicos, presión constante y escenarios de alta competencia. México necesita trasladar esa personalidad al Mundial 2026, donde la zaga deberá responder ante delanteros más veloces, transiciones agresivas y selecciones con mayor contundencia.

La experiencia tiene nombre propio: Guillermo Ochoa. A los 40 años, el portero se integró a la concentración con la posibilidad de disputar su sexto Mundial, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia. Su presencia pesa por memoria, liderazgo y temple, aunque también mantiene abierto el debate sobre si debe ser titular o asumir un rol de guía dentro del vestidor.

La gran interrogante pasa por Santi Giménez. Aunque su talento y proyección siguen siendo indiscutibles, el delantero llega con una deuda clara: confirmar con la Selección Mexicana el peso que ha construido a nivel de clubes. El Tri necesita un ‘9’ que no sólo participe en el juego, sino que defina partidos, especialmente en un proceso donde la falta de gol ha sido una preocupación constante.

Entre las fortalezas de México rumbo al Mundial 2026 está una columna vertebral reconocible. Rangel u Ochoa en la portería, Johan Vásquez en defensa, Erik Lira o Edson Álvarez en el medio campo y Raúl Jiménez en ataque ofrecen una base competitiva. A eso se suma una mezcla de futbolistas con experiencia europea y elementos consolidados en la Liga MX, lo que permite variantes sin romper por completo la estructura. El entorno también jugará un papel clave. México será local en el partido inaugural y tendrá una conexión emocional única con su afición. La presión puede ser enorme, pero también puede convertirse en energía si el equipo logra conectar con el estadio desde el primer partido. Las dudas, sin embargo, son claras. La primera está en la contundencia. México puede competir, presionar y dominar por lapsos, pero necesita convertir ese control en goles. Durante el arranque de la Copa Oro 2025, el Tri acumulaba apenas cinco anotaciones y sólo una había sido marcada por un delantero natural, Raúl Jiménez, lo que representaba apenas el 20 por ciento de la producción ofensiva.