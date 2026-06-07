México llega al Mundial 2026 entre ilusión, presión y cuentas pendientes

México llega al Mundial 2026 entre ilusión, presión y cuentas pendientes

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

La Selección Mexicana de Javier Aguirre afronta la Copa del Mundo 2026 como anfitriona, con Raúl Jiménez, Johan Vásquez, Guillermo Ochoa, Erik Lira y Santi Giménez entre sus nombres clave

Fútbol
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La Selección Mexicana entra a la recta final rumbo al Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y cuentas pendientes.

El equipo de Javier Aguirre ya tiene definida su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo, donde el Tri debutará el próximo 11 de junio con la obligación de competir como anfitrión y no limitarse únicamente a participar.

El proceso llega marcado por contrastes. México recuperó autoridad regional con la conquista de la Nations League y la Copa Oro 2025, resultados que fortalecieron el discurso interno y devolvieron carácter competitivo al grupo.

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Sin embargo, también persisten dudas futbolísticas, ausencias sensibles y una exigencia histórica: demostrar que puede romper el techo que lo ha acompañado durante décadas en los Mundiales.

Dentro de la convocatoria, Raúl Jiménez aparece como la figura de mayor jerarquía en el ataque. El delantero llega como un referente por experiencia internacional, lectura de juego, presencia en el área y temple en momentos de presión.

En una Selección que ha sufrido para transformar su volumen ofensivo en goles, su capacidad para definir de penal, en pelota parada o con remates de primera intención puede ser determinante.

$!Raúl Jiménez llega al Mundial 2026 como el atacante de mayor jerarquía del Tri, con experiencia, temple y la obligación de convertir el dominio mexicano en goles.
Raúl Jiménez llega al Mundial 2026 como el atacante de mayor jerarquía del Tri, con experiencia, temple y la obligación de convertir el dominio mexicano en goles. FOTO: ESPECIAL

Una de las grandes revelaciones del proceso es Erik Lira. El mediocampista pasó de ser una alternativa útil en la Liga MX a convertirse en una pieza seria para darle equilibrio al equipo, especialmente ante la baja de Edson Álvarez.

Su valor no está en la espectacularidad, sino en el orden, la presión, la recuperación y la lectura para cortar avances rivales cuando los partidos se vuelven más exigentes.

$!Erik Lira aparece como una de las revelaciones de México rumbo al Mundial 2026, con orden, recuperación e intensidad para equilibrar el medio campo.
Erik Lira aparece como una de las revelaciones de México rumbo al Mundial 2026, con orden, recuperación e intensidad para equilibrar el medio campo. FOTO: ESPECIAL

En defensa, Johan Vásquez se perfila como uno de los líderes naturales del Tri. Su crecimiento en Europa lo acostumbró a duelos físicos, presión constante y escenarios de alta competencia.

México necesita trasladar esa personalidad al Mundial 2026, donde la zaga deberá responder ante delanteros más veloces, transiciones agresivas y selecciones con mayor contundencia.

$!Johan Vásquez asume un rol de líder en la defensa mexicana, respaldado por su experiencia en Europa y su capacidad para competir en duelos de máxima exigencia.
Johan Vásquez asume un rol de líder en la defensa mexicana, respaldado por su experiencia en Europa y su capacidad para competir en duelos de máxima exigencia. FOTO: ESPECIAL

La experiencia tiene nombre propio: Guillermo Ochoa. A los 40 años, el portero se integró a la concentración con la posibilidad de disputar su sexto Mundial, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia.

Su presencia pesa por memoria, liderazgo y temple, aunque también mantiene abierto el debate sobre si debe ser titular o asumir un rol de guía dentro del vestidor.

$!Guillermo Ochoa se integra al Tri con la posibilidad de disputar su sexto Mundial, aportando liderazgo, memoria y temple a una generación que buscará hacerse fuerte en casa.
Guillermo Ochoa se integra al Tri con la posibilidad de disputar su sexto Mundial, aportando liderazgo, memoria y temple a una generación que buscará hacerse fuerte en casa. FOTO: ESPECIAL

La gran interrogante pasa por Santi Giménez. Aunque su talento y proyección siguen siendo indiscutibles, el delantero llega con una deuda clara: confirmar con la Selección Mexicana el peso que ha construido a nivel de clubes.

El Tri necesita un ‘9’ que no sólo participe en el juego, sino que defina partidos, especialmente en un proceso donde la falta de gol ha sido una preocupación constante.

$!Johan Vásquez asume un rol de líder en la defensa mexicana, respaldado por su experiencia en Europa y su capacidad para competir en duelos de máxima exigencia.
Johan Vásquez asume un rol de líder en la defensa mexicana, respaldado por su experiencia en Europa y su capacidad para competir en duelos de máxima exigencia. FOTO: USA TODAY

Entre las fortalezas de México rumbo al Mundial 2026 está una columna vertebral reconocible. Rangel u Ochoa en la portería, Johan Vásquez en defensa, Erik Lira o Edson Álvarez en el medio campo y Raúl Jiménez en ataque ofrecen una base competitiva.

A eso se suma una mezcla de futbolistas con experiencia europea y elementos consolidados en la Liga MX, lo que permite variantes sin romper por completo la estructura.

El entorno también jugará un papel clave. México será local en el partido inaugural y tendrá una conexión emocional única con su afición. La presión puede ser enorme, pero también puede convertirse en energía si el equipo logra conectar con el estadio desde el primer partido.

Las dudas, sin embargo, son claras. La primera está en la contundencia. México puede competir, presionar y dominar por lapsos, pero necesita convertir ese control en goles.

Durante el arranque de la Copa Oro 2025, el Tri acumulaba apenas cinco anotaciones y sólo una había sido marcada por un delantero natural, Raúl Jiménez, lo que representaba apenas el 20 por ciento de la producción ofensiva.

$!Aguirre es el cerebro de una generación mexicana que llega al Mundial 2026 con títulos recientes, mayor carácter competitivo y la ilusión de hacerse fuerte en casa.
Aguirre es el cerebro de una generación mexicana que llega al Mundial 2026 con títulos recientes, mayor carácter competitivo y la ilusión de hacerse fuerte en casa. FOTO: ESPECIAL

La segunda incógnita está en los laterales, especialmente por derecha. Aguirre cuenta con opciones como Jorge Sánchez, Julián Araujo, Israel Reyes y Richard Ledezma, pero esa zona deberá resistir ante selecciones con extremos de élite, velocidad y ataques directos. En un Mundial, los errores se castigan con rapidez.

La tercera duda es mental. México tendrá el respaldo de su gente, pero también cargará con una expectativa enorme. La localía puede impulsar al equipo, aunque también puede convertirse en presión si los resultados no llegan pronto.

Ahí estará uno de los grandes retos de Javier Aguirre: lograr que el Tri juegue con intensidad, orden y carácter, sin quedar atrapado por el peso de la historia.

El Mundial 2026 representa una oportunidad única para la Selección Mexicana. Por plantel, contexto y condición de anfitrión, el equipo tiene argumentos para ilusionar. Pero esa ilusión deberá sostenerse con goles, personalidad defensiva y respuestas en los momentos límite.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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