México mejora, pero empata 1-1 ante Ecuador en amistoso rumbo al Mundial 2026

Fútbol
/ 14 octubre 2025
    México mejora, pero empata 1-1 ante Ecuador en amistoso rumbo al Mundial 2026
    El Estadio Akron de Guadalajara recibió a miles de aficionados en el amistoso entre México y Ecuador. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, igualó en el Estadio Akron, en un duelo amistoso que dejó buenas sensaciones por el gol de Germán Berterame y algunos ajustes tácticos

La Selección Mexicana empató 1-1 con Ecuador en partido amistoso disputado en el Estadio Akron, dentro de la Fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre mostró una mejor versión en comparación con su actuación ante Colombia, pero no consiguió reflejarlo en el marcador.

El encuentro comenzó con ritmo y precisión por parte del Tricolor, que se adelantó apenas al minuto 2. Pedro Vite perdió el balón en la salida ecuatoriana y este rebotó hacia un jugador mexicano, quien asistió a Germán Berterame. El delantero definió con un disparo raso al poste izquierdo de Hernán Galíndez, logrando su primer gol con la selección.

TE PUEDE INTERESAR: Serie de Campeonato NL: Yamamoto lidera a Dodgers en triunfo 5-1 sobre Brewers

El tanto sorprendió a Ecuador, que en la eliminatoria sudamericana solo había recibido cinco goles en 18 partidos. México mantuvo la presión y generó opciones claras: al 10’, Hirving Lozano probó con un tiro cruzado, y un minuto después, Julián Quiñones desperdició una oportunidad tras pase de Luis Romo.

El empate llegó al minuto 19 tras un error defensivo. Romo intentó retrasar el balón a su portero Raúl “Tala” Rangel, pero la entrega fue interceptada por Enner Valencia, quien cayó dentro del área tras un contacto. El árbitro Víctor Rivas revisó la acción en el VAR y señaló penalti. Jordy Alcívar lo convirtió en el 1-1.

A pesar del gol en contra, México mantuvo el control en el mediocampo con Erick Sánchez y Víctor Lira, además de las incorporaciones de Lozano por derecha y la dupla Mateo Chávez–Quiñones por izquierda.

En la segunda mitad, Aguirre realizó ajustes para refrescar el ataque. Entraron Santiago Giménez, Marcel Ruiz y César Huerta por Lozano, Romo y Berterame. México intentó recuperar intensidad, aunque el juego perdió ritmo.

Al minuto 71 se registró un conato de bronca tras una falta de Sánchez, reflejo del ímpetu con el que ambos equipos disputaron el encuentro. En la recta final, Alexis Vega y Alexis Gutiérrez también ingresaron en busca de profundidad, pero el marcador no se movió.

El empate dejó a México con sensaciones mixtas: mostró orden y mejor actitud, pero los errores defensivos y la falta de contundencia siguen siendo tareas pendientes de cara al Mundial 2026.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III