México mejora, pero empata 1-1 ante Ecuador en amistoso rumbo al Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, igualó en el Estadio Akron, en un duelo amistoso que dejó buenas sensaciones por el gol de Germán Berterame y algunos ajustes tácticos
La Selección Mexicana empató 1-1 con Ecuador en partido amistoso disputado en el Estadio Akron, dentro de la Fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre mostró una mejor versión en comparación con su actuación ante Colombia, pero no consiguió reflejarlo en el marcador.
El encuentro comenzó con ritmo y precisión por parte del Tricolor, que se adelantó apenas al minuto 2. Pedro Vite perdió el balón en la salida ecuatoriana y este rebotó hacia un jugador mexicano, quien asistió a Germán Berterame. El delantero definió con un disparo raso al poste izquierdo de Hernán Galíndez, logrando su primer gol con la selección.
TE PUEDE INTERESAR: Serie de Campeonato NL: Yamamoto lidera a Dodgers en triunfo 5-1 sobre Brewers
El tanto sorprendió a Ecuador, que en la eliminatoria sudamericana solo había recibido cinco goles en 18 partidos. México mantuvo la presión y generó opciones claras: al 10’, Hirving Lozano probó con un tiro cruzado, y un minuto después, Julián Quiñones desperdició una oportunidad tras pase de Luis Romo.
El empate llegó al minuto 19 tras un error defensivo. Romo intentó retrasar el balón a su portero Raúl “Tala” Rangel, pero la entrega fue interceptada por Enner Valencia, quien cayó dentro del área tras un contacto. El árbitro Víctor Rivas revisó la acción en el VAR y señaló penalti. Jordy Alcívar lo convirtió en el 1-1.
A pesar del gol en contra, México mantuvo el control en el mediocampo con Erick Sánchez y Víctor Lira, además de las incorporaciones de Lozano por derecha y la dupla Mateo Chávez–Quiñones por izquierda.
En la segunda mitad, Aguirre realizó ajustes para refrescar el ataque. Entraron Santiago Giménez, Marcel Ruiz y César Huerta por Lozano, Romo y Berterame. México intentó recuperar intensidad, aunque el juego perdió ritmo.
Al minuto 71 se registró un conato de bronca tras una falta de Sánchez, reflejo del ímpetu con el que ambos equipos disputaron el encuentro. En la recta final, Alexis Vega y Alexis Gutiérrez también ingresaron en busca de profundidad, pero el marcador no se movió.
El empate dejó a México con sensaciones mixtas: mostró orden y mejor actitud, pero los errores defensivos y la falta de contundencia siguen siendo tareas pendientes de cara al Mundial 2026.