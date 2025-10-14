México mejora, pero empata 1-1 ante Ecuador en amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana empató 1-1 con Ecuador en partido amistoso disputado en el Estadio Akron, dentro de la Fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre mostró una mejor versión en comparación con su actuación ante Colombia, pero no consiguió reflejarlo en el marcador.

El encuentro comenzó con ritmo y precisión por parte del Tricolor, que se adelantó apenas al minuto 2. Pedro Vite perdió el balón en la salida ecuatoriana y este rebotó hacia un jugador mexicano, quien asistió a Germán Berterame. El delantero definió con un disparo raso al poste izquierdo de Hernán Galíndez, logrando su primer gol con la selección.

El tanto sorprendió a Ecuador, que en la eliminatoria sudamericana solo había recibido cinco goles en 18 partidos. México mantuvo la presión y generó opciones claras: al 10’, Hirving Lozano probó con un tiro cruzado, y un minuto después, Julián Quiñones desperdició una oportunidad tras pase de Luis Romo.