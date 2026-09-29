México rescata empate ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez

La Selección Mexicana empató 1-1 con Perú en el segundo partido de Rafael Márquez al frente del equipo. El Tricolor comenzó abajo en el marcador por un tanto de Jairo Vélez, pero reaccionó en el arranque del segundo tiempo con un cabezazo de Víctor Guzmán. México intentó tomar el control desde los primeros minutos con salida desde el fondo y presión adelantada. Sin embargo, Perú encontró espacios por el costado izquierdo y poco a poco comenzó a acercarse al área mexicana.

Al minuto 23 llegó una de las primeras acciones que generaron reclamos. Orbelín Pineda envió un centro e Isaías Violante remató de cabeza, pero el balón impactó en un jugador peruano. Los mexicanos pidieron una posible mano dentro del área, aunque el árbitro Jon Freeman decidió no señalar penal y concedió tiro de esquina.

Tres minutos después, Perú aprovechó un error de México. Un balón largo tomó mal colocada a la defensa y Jairo Vélez se anticipó tras un mal fildeo de Jeremy Márquez. El delantero quedó frente a Óscar García y definió para poner el 1-0. La desventaja obligó al Tricolor a buscar una respuesta. Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Obed Vargas participaron en la generación ofensiva, mientras México aumentó la cantidad de centros y aproximaciones. Al descanso, el equipo mexicano tenía 64 por ciento de posesión, cuatro disparos y cuatro tiros de esquina, aunque solamente uno de sus remates había ido a portería. El empate llegó poco después del descanso. Al minuto 48, Denzell García cobró una jugada de balón parado y Víctor Guzmán se adelantó a la defensa para conectar de cabeza y vencer a Pedro Gallese. Márquez movió sus piezas al minuto 60 con los ingresos de Diego Campillo, Santiago Gimenez y Luis Romo por Germán Berterame, Denzell García y Guzmán. México mantuvo la presión y buscó atacar con mayor profundidad. El encuentro se volvió de ida y vuelta. Orbelín y Mateo Chávez probaron desde fuera del área, mientras Perú aprovechó algunos espacios para salir al contragolpe. Óscar García también tuvo trabajo y corrigió un error con una atajada ante un disparo de Álex Valera que buscaba el segundo poste.

México volvió a acercarse al minuto 73, pero Obed Vargas envió su disparo por encima del arco. Márquez insistió desde la banca en acelerar las acciones y reducir la circulación en campo propio. En el tramo final debutaron con la Selección Mexicana Santiago Sandoval y Hugo Camberos, además de ingresar Roberto Alvarado. Fidalgo, Violante y Pineda dejaron el terreno de juego. El Tricolor terminó con mayor presencia en campo peruano, pero no encontró el remate que le permitiera quedarse con la victoria. Perú tuvo una última aproximación al minuto 89, cuando un tiro de esquina cruzó el área mexicana y terminó por encima del travesaño. Con tres minutos de compensación, el marcador ya no se movió. México cerró el segundo compromiso de la etapa de Rafael Márquez con un empate, después de remontar parcialmente la desventaja y mostrar una mayor iniciativa durante el complemento.