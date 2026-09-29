México rescata empate ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    México rescata empate ante Perú en el segundo partido de Rafa Márquez
    México tuvo que remontar una desventaja en el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador. FOTO: MEXSPORT

El Tricolor reaccionó después del descanso y empató con un cabezazo de Víctor Guzmán en una jugada de balón parado

La Selección Mexicana empató 1-1 con Perú en el segundo partido de Rafael Márquez al frente del equipo. El Tricolor comenzó abajo en el marcador por un tanto de Jairo Vélez, pero reaccionó en el arranque del segundo tiempo con un cabezazo de Víctor Guzmán.

México intentó tomar el control desde los primeros minutos con salida desde el fondo y presión adelantada. Sin embargo, Perú encontró espacios por el costado izquierdo y poco a poco comenzó a acercarse al área mexicana.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/saltillo-soccer-derrota-3-1-a-club-calor-y-sigue-firme-en-la-copa-promesas-MJ23803917

Al minuto 23 llegó una de las primeras acciones que generaron reclamos. Orbelín Pineda envió un centro e Isaías Violante remató de cabeza, pero el balón impactó en un jugador peruano. Los mexicanos pidieron una posible mano dentro del área, aunque el árbitro Jon Freeman decidió no señalar penal y concedió tiro de esquina.

Tres minutos después, Perú aprovechó un error de México. Un balón largo tomó mal colocada a la defensa y Jairo Vélez se anticipó tras un mal fildeo de Jeremy Márquez. El delantero quedó frente a Óscar García y definió para poner el 1-0.

La desventaja obligó al Tricolor a buscar una respuesta. Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Obed Vargas participaron en la generación ofensiva, mientras México aumentó la cantidad de centros y aproximaciones. Al descanso, el equipo mexicano tenía 64 por ciento de posesión, cuatro disparos y cuatro tiros de esquina, aunque solamente uno de sus remates había ido a portería.

El empate llegó poco después del descanso. Al minuto 48, Denzell García cobró una jugada de balón parado y Víctor Guzmán se adelantó a la defensa para conectar de cabeza y vencer a Pedro Gallese.

Márquez movió sus piezas al minuto 60 con los ingresos de Diego Campillo, Santiago Gimenez y Luis Romo por Germán Berterame, Denzell García y Guzmán. México mantuvo la presión y buscó atacar con mayor profundidad.

El encuentro se volvió de ida y vuelta. Orbelín y Mateo Chávez probaron desde fuera del área, mientras Perú aprovechó algunos espacios para salir al contragolpe. Óscar García también tuvo trabajo y corrigió un error con una atajada ante un disparo de Álex Valera que buscaba el segundo poste.

México volvió a acercarse al minuto 73, pero Obed Vargas envió su disparo por encima del arco. Márquez insistió desde la banca en acelerar las acciones y reducir la circulación en campo propio.

En el tramo final debutaron con la Selección Mexicana Santiago Sandoval y Hugo Camberos, además de ingresar Roberto Alvarado. Fidalgo, Violante y Pineda dejaron el terreno de juego.

El Tricolor terminó con mayor presencia en campo peruano, pero no encontró el remate que le permitiera quedarse con la victoria. Perú tuvo una última aproximación al minuto 89, cuando un tiro de esquina cruzó el área mexicana y terminó por encima del travesaño.

Con tres minutos de compensación, el marcador ya no se movió. México cerró el segundo compromiso de la etapa de Rafael Márquez con un empate, después de remontar parcialmente la desventaja y mostrar una mayor iniciativa durante el complemento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Nueva Jersey

Personajes


Rafael Márquez

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Morena y el pozo criminal de Juchitán, Oaxaca
true

Sólo futbol, tal como fue concebido
Debido a la popularidad de esta mezcla de especias, VMÁS te recomienda revisar estos productos que se adaptan a esta temporada.

Únete a la temporada otoñal con artículos de ‘pumpkin spice’ y Amazon
Descubre en qué consiste el Seguro Facultativo del IMSS, sus requisitos principales, el procedimiento de trámite y las personas que pueden beneficiarse de este esquema de salud.

Seguro Facultativo del IMSS... ¿Qué es, cómo se tramita y quiénes son los beneficiarios?
Quienes cuentan con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen un beneficio que pueden aprovechar.

Suburbia prepara sus Noches Moradas, pero el descuento INAPAM ya comenzó
Trabajo. ‘Cría Puercos’ fue una de las producciones cinematográficas más destacadas de su carrera y le valió una nominación al Premio Ariel.

Televisión y cine mexicano de luto: Muere la primera actriz Concepción Márquez
Referente. El actor nacido en La Habana también dejó huella en el teatro y el cine, además de sus numerosos trabajos para la pantalla chica.

¡Adiós a un primer actor! Muere Otto Sirgo
Dos días después de recibir una ovación en el MetLife Stadium, los Giants decidieron cortarlo.

Odell Beckham Jr. se va de los NY Giants sin gloria y con mucha pena