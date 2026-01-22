México rompe racha sin victorias con triunfo ‘a duras penas’ ante Panamá
Con una base de jugadores de la Liga MX, la Selección Mexicana se impuso 1-0 a Panamá en el Rommel Fernández; el siguiente reto será ante Bolivia
La Selección Mexicana inició con el pie derecho, entre comillas, su gira de preparación por Centroamérica al imponerse 1-0 a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, en un duelo amistoso disputado fuera de Fecha FIFA y que presentó una convocatoria integrada casi en su totalidad por jugadores de la Liga MX. El resultado le permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre cortar una racha sin victoria, recuperar confianza, a secas, y comenzar el año competitivo con un balance positivo dentro del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Desde el arranque del encuentro, México asumió el control del partido con mayor posesión de balón y una postura propositiva, buscando imponer condiciones pese al ambiente adverso. Panamá, por su parte, apostó por un bloque medio-bajo, cerrando espacios y tratando de lastimar en transiciones rápidas. La primera mitad se desarrolló con dominio territorial del Tri, aunque con pocas opciones claras frente al arco, en un partido trabado, con constantes interrupciones y escaso ritmo, típico de un compromiso de preparación internacional.
A pesar de las dificultades para generar peligro en los primeros 45 minutos, el cuadro mexicano mostró orden táctico y disciplina defensiva, evitando conceder oportunidades claras. La zaga respondió con solvencia y el mediocampo logró sostener la presión, aunque faltó precisión en el último toque para traducir el dominio en el marcador. Panamá resistió y llevó el partido al descanso con el empate sin goles.
Para el complemento, el cuerpo técnico mexicano realizó ajustes y el equipo ganó profundidad por los costados, acelerando la circulación del balón y encontrando mejores sociedades en campo rival. En ese escenario comenzó a destacar Richard Ledezma, futbolista de Chivas, quien se convirtió en uno de los jugadores más influyentes del encuentro. El extremo aportó dinamismo, desborde y personalidad, siendo constante opción por la banda y provocando faltas, centros y desajustes en la defensa panameña.
Ledezma no solo fue importante en ataque, sino también en el trabajo sin balón, participando en la presión alta y ofreciendo soluciones en salida. Su actuación fue una de las notas más positivas del partido y lo colocó como uno de los elementos que mejor aprovecharon esta oportunidad dentro de una convocatoria enfocada en ampliar el universo de jugadores disponibles para el proceso mundialista.
Con el paso de los minutos, México incrementó la intensidad y comenzó a encerrar a Panamá en su propio campo. Las aproximaciones se multiplicaron, aunque el gol se resistía entre imprecisiones y la buena respuesta defensiva del conjunto local. Cuando el empate parecía sellado, el Tri encontró recompensa a su insistencia en tiempo de compensación.
En el 90’+1, Jesús Gallardo desbordó por el sector izquierdo y envió un centro cerrado al área. En su intento por despejar el balón, el defensor panameño Richard Peralta desvió la trayectoria y terminó enviando el esférico al fondo de su propia portería, decretando el autogol que rompió la igualdad y sentenció el 1-0 definitivo a favor de México. La anotación reflejó la presión sostenida del Tri en los minutos finales y el desgaste acumulado de la zaga canalera.
Tras este compromiso, la Selección Mexicana continuará con su gira de preparación y ahora enfocará su atención en el siguiente duelo amistoso ante Bolivia, partido que servirá para seguir evaluando variantes tácticas, consolidar sociedades y dar continuidad al proceso de cara al Mundial de 2026, donde México será uno de los países anfitriones.