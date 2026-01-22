México rompe racha sin victorias con triunfo ‘a duras penas’ ante Panamá

La Selección Mexicana inició con el pie derecho, entre comillas, su gira de preparación por Centroamérica al imponerse 1-0 a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, en un duelo amistoso disputado fuera de Fecha FIFA y que presentó una convocatoria integrada casi en su totalidad por jugadores de la Liga MX. El resultado le permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre cortar una racha sin victoria, recuperar confianza, a secas, y comenzar el año competitivo con un balance positivo dentro del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Desde el arranque del encuentro, México asumió el control del partido con mayor posesión de balón y una postura propositiva, buscando imponer condiciones pese al ambiente adverso. Panamá, por su parte, apostó por un bloque medio-bajo, cerrando espacios y tratando de lastimar en transiciones rápidas. La primera mitad se desarrolló con dominio territorial del Tri, aunque con pocas opciones claras frente al arco, en un partido trabado, con constantes interrupciones y escaso ritmo, típico de un compromiso de preparación internacional.

A pesar de las dificultades para generar peligro en los primeros 45 minutos, el cuadro mexicano mostró orden táctico y disciplina defensiva, evitando conceder oportunidades claras. La zaga respondió con solvencia y el mediocampo logró sostener la presión, aunque faltó precisión en el último toque para traducir el dominio en el marcador. Panamá resistió y llevó el partido al descanso con el empate sin goles.