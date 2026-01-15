¡Con 8 jugadores de Chivas! Aguirre define lista del Tri para juegos ante Panamá y Bolivia

Fútbol
/ 15 enero 2026
    ¡Con 8 jugadores de Chivas! Aguirre define lista del Tri para juegos ante Panamá y Bolivia
    Chivas es el club con mayor representación en la convocatoria de Javier Aguirre, al aportar ocho jugadores a la lista de la Selección Mexicana para los amistosos de enero rumbo a 2026. FOTO: MEXSPORT

El técnico de la Selección Mexicana presentó una lista de 27 jugadores de la Liga MX para los duelos de finales de enero

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos que disputará a finales de enero frente a Panamá y Bolivia, encuentros que forman parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El combinado nacional enfrentará primero al conjunto canalero el 22 de enero y posteriormente a la selección sudamericana el día 25, en una gira que marcará uno de los primeros exámenes formales del nuevo ciclo del “Vasco” al frente del Tri.

La lista presentada por Aguirre está integrada por 27 futbolistas y se caracteriza por estar conformada exclusivamente por jugadores de la Liga MX, debido a que estos compromisos no se disputan en fecha FIFA, lo que impide la convocatoria de elementos que militan en el futbol europeo u otras ligas del extranjero.

En este llamado destaca una base importante de jugadores de Chivas, club que aporta ocho elementos, además de la presencia de futbolistas de América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey y otros equipos del campeonato mexicano.

En la portería fueron considerados Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, mientras que la línea defensiva combina juventud y experiencia con nombres como Jorge Sánchez, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo y Ramón Juárez, entre otros.

El mediocampo reúne perfiles de recuperación y generación con Luis Romo, Érik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Diego Lainez, además de jóvenes que buscan consolidarse en el proceso.

En el ataque aparecen opciones como Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Armando González, quienes intentarán aprovechar estos encuentros para ganarse un lugar en futuras convocatorias.

Estos partidos ante Panamá y Bolivia servirán al cuerpo técnico para observar variantes tácticas, evaluar el rendimiento individual y colectivo de los convocados y comenzar a definir una base sólida de cara a los compromisos más exigentes del calendario internacional.

Para Javier Aguirre, la gira de enero representa una oportunidad clave para ampliar el universo de jugadores disponibles y sentar las bases del proyecto que tendrá como objetivo principal llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial de 2026, en el que México será anfitrión.

