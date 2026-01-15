¡Con 8 jugadores de Chivas! Aguirre define lista del Tri para juegos ante Panamá y Bolivia

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos que disputará a finales de enero frente a Panamá y Bolivia, encuentros que forman parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El combinado nacional enfrentará primero al conjunto canalero el 22 de enero y posteriormente a la selección sudamericana el día 25, en una gira que marcará uno de los primeros exámenes formales del nuevo ciclo del “Vasco” al frente del Tri.

La lista presentada por Aguirre está integrada por 27 futbolistas y se caracteriza por estar conformada exclusivamente por jugadores de la Liga MX, debido a que estos compromisos no se disputan en fecha FIFA, lo que impide la convocatoria de elementos que militan en el futbol europeo u otras ligas del extranjero.

En este llamado destaca una base importante de jugadores de Chivas, club que aporta ocho elementos, además de la presencia de futbolistas de América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey y otros equipos del campeonato mexicano.