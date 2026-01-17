México se impone en penales al Equipo Internacional en el Juego de Leyendas en Monterrey

El Estadio BBVA fue escenario de una noche cargada de memoria y futbol cuando México y el Equipo Internacional protagonizaron el Juego de Leyendas ante 23 mil 523 aficionados que no fueron a ver un resultado, sino a reencontrarse con jugadores que marcaron época. El marcador, las jugadas y hasta la definición desde el manchón penal fueron el pretexto perfecto para un espectáculo que combinó nostalgia, técnica y guiños al pasado. Desde el arranque, el equipo mexicano mostró intención. En los primeros minutos tocó el balón con calma y se plantó en campo rival, como si el tiempo no hubiera pasado. Esa iniciativa encontró premio temprano cuando Luis Hernández apareció para firmar uno de los momentos más celebrados de la noche. El “Matador” recortó a Marco Materazzi, lo dejó en el camino y definió con suavidad para abrir el marcador. La tribuna respondió de inmediato, consciente de que ese gesto técnico resumía buena parte de su recuerdo colectivo. TE PUEDE INTERESAR: Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos

La respuesta internacional no tardó. Apenas unos minutos después, Xavi Hernández aprovechó una jugada fortuita para empatar el partido ante la salida de Óscar Pérez. El gol no frenó el ritmo. México volvió a adelantarse con un disparo potente de Zague, imposible para el arquero, y recuperó el control emocional del encuentro. Sin embargo, la igualdad regresó otra vez gracias a una combinación que pareció sacada de otro tiempo: Cafú desbordó por derecha y Alessandro Del Piero apareció puntual para empujar el balón al fondo. Con el marcador en constante movimiento, el partido se convirtió en un intercambio de momentos entre los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferreti y Víctor Manuel Vucetuch y los dirigidos por Fabio Capello. En el inicio del segundo tiempo, Aldo de Nigris devolvió la ventaja a México con un remate de cabeza tras un centro preciso. El festejo apenas alcanzó a acomodarse cuando el Equipo Internacional volvió a golpear. Cafú empató con un disparo colocado y, poco después, Patrick Kluivert aprovechó un descuido defensivo para poner el 4-3.

Lejos de desordenarse, el conjunto mexicano reaccionó. Miguel Layún apareció para igualar nuevamente el marcador y mantener el pulso del partido. Cafú, insistente durante toda la noche, firmó su segundo gol con una definición tras controlar el balón con calma dentro del área. Cuando parecía que el Equipo Internacional se llevaría el triunfo, Marco Fabián tomó el balón en un tiro libre y lo colocó lejos del alcance del arquero para decretar el empate definitivo. La paridad del juego que hasta este momento sumaba 5-5, llevó el encuentro a la tanda de penales, donde el protagonismo cambió de nombres, pero no de intensidad. Luis Hernández abrió con seguridad. Francesco Totti falló su intento y Moisés Muñoz comenzó a tomar un papel central. Andrés Guardado y Marco Fabián cumplieron para México, mientras que Muñoz detuvo disparos clave, incluido el de Materazzi. Del Piero y Busquets lograron anotar para el Equipo Internacional, pero no fue suficiente.