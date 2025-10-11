Colombia humilla y exhibe a México con un desastroso 4-0 en Texas

La Selección de Colombia dio una lección de contundencia al derrotar 4-0 a México este sábado en un duelo amistoso celebrado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde la afición fue testigo de una de las actuaciones más flojas del conjunto mexicano en la era actual. Desde el inicio, los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron una propuesta agresiva y dinámica que desarmó por completo al equipo mexicano, con un Javier Aguirre que nunca supo descifrar la mala pasada de su combinado tricolor. Apenas al minuto 16, Jhon Lucumí abrió el marcador con un potente remate tras un tiro libre que evidenció la fragilidad defensiva del Tri. TE PUEDE INTERESAR: Brewers eliminan a los Cubs y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

DOMINIO TOTAL DE LOS “CAFETEROS” México no logró reaccionar en ningún momento. La falta de ideas en la media cancha y la desconexión entre el ataque y la defensa permitieron que Luis Díaz ampliara la ventaja al 56’. El extremo del Bayern Múnich aprovechó un error en la salida mexicana para definir con clase ante la salida del portero. El vendaval colombiano continuó. Ocho minutos más tarde, Jefferson Lerma anotó el tercero tras una jugada colectiva que exhibió la falta de coordinación en la zaga mexicana. Ya sobre el final, Johan Carbonero sentenció la goleada con el 4-0 al minuto 87, completando una actuación brillante del cuadro sudamericano. UN DURO GOLPE PARA EL TRI La Selección Mexicana mostró nuevamente las debilidades que la han acompañado en los últimos compromisos: desorden defensivo, poca profundidad en ataque y escasa generación de peligro. Esto pese a contar con la presencia de su defensa titular conformada por Johan Vásquez y César Montes, así como Luis Ángel Malagón, el guardameta que se perfila a ser el primer portero en la Copa del Mundo 2026. Las modificaciones tácticas no lograron revertir el rumbo del partido, y la afición expresó su descontento desde las gradas texanas. Con esta derrota, México acumula una racha negativa en los amistosos recientes y deja más dudas que certezas rumbo al proceso de preparación para el Mundial 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.