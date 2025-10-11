Colombia humilla y exhibe a México con un desastroso 4-0 en Texas

Fútbol
/ 11 octubre 2025
    Colombia humilla y exhibe a México con un desastroso 4-0 en Texas
    México sufrió una de sus derrotas más duras del año ante una inspirada selección cafetera. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana fue superada ampliamente por Colombia; los errores defensivos y la falta de conexión ofensiva marcaron otra preocupante actuación rumbo al Mundial 2026

La Selección de Colombia dio una lección de contundencia al derrotar 4-0 a México este sábado en un duelo amistoso celebrado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde la afición fue testigo de una de las actuaciones más flojas del conjunto mexicano en la era actual.

Desde el inicio, los dirigidos por Néstor Lorenzo mostraron una propuesta agresiva y dinámica que desarmó por completo al equipo mexicano, con un Javier Aguirre que nunca supo descifrar la mala pasada de su combinado tricolor.

Apenas al minuto 16, Jhon Lucumí abrió el marcador con un potente remate tras un tiro libre que evidenció la fragilidad defensiva del Tri.

DOMINIO TOTAL DE LOS “CAFETEROS”

México no logró reaccionar en ningún momento. La falta de ideas en la media cancha y la desconexión entre el ataque y la defensa permitieron que Luis Díaz ampliara la ventaja al 56’.

El extremo del Bayern Múnich aprovechó un error en la salida mexicana para definir con clase ante la salida del portero.

El vendaval colombiano continuó. Ocho minutos más tarde, Jefferson Lerma anotó el tercero tras una jugada colectiva que exhibió la falta de coordinación en la zaga mexicana.

Ya sobre el final, Johan Carbonero sentenció la goleada con el 4-0 al minuto 87, completando una actuación brillante del cuadro sudamericano.

UN DURO GOLPE PARA EL TRI

La Selección Mexicana mostró nuevamente las debilidades que la han acompañado en los últimos compromisos: desorden defensivo, poca profundidad en ataque y escasa generación de peligro.

Esto pese a contar con la presencia de su defensa titular conformada por Johan Vásquez y César Montes, así como Luis Ángel Malagón, el guardameta que se perfila a ser el primer portero en la Copa del Mundo 2026.

Las modificaciones tácticas no lograron revertir el rumbo del partido, y la afición expresó su descontento desde las gradas texanas.

Con esta derrota, México acumula una racha negativa en los amistosos recientes y deja más dudas que certezas rumbo al proceso de preparación para el Mundial 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

COLOMBIA SIGUE EN ASCENSO

Por su parte, la escuadra cafetera continúa consolidándose como una de las selecciones más sólidas del continente.

Con figuras de talla mundial como Luis Díaz, Lerma y Lucumí, Colombia reafirmó su buen momento y su potencial para competir al máximo nivel en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

El siguiente compromiso del combinado mexicano será ante Ecuador en Guadalajara, en un encuentro que servirá para medir la capacidad de reacción del equipo y tratar de recuperar confianza tras una de las goleadas más duras de los últimos meses.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Arlington

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

