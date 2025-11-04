México Sub-17 busca revancha ante Países Bajos y el pase a la Final del Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente. Este miércoles 5 de noviembre, el equipo dirigido por Miguel Gamero enfrentará a Países Bajos en las semifinales de la Copa del Mundo Sub-17, que se disputa en Marruecos, con el sueño de avanzar al partido por el título. El duelo se jugará a la 1:00 de la tarde y será transmitido por ViX.

México llega a esta instancia luego de vencer a Italia en una intensa tanda de penaltis (5-4), después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El conjunto tricolor mostró solidez defensiva y temple en los momentos decisivos, asegurando su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Por su parte, Países Bajos alcanzó las Semifinales tras eliminar a Francia en una larga definición desde los once pasos (6-7). Antes de eso, las europeas habían dejado en el camino a Estados Unidos, confirmando su fortaleza en el torneo.