México Sub-17 busca revancha ante Países Bajos y el pase a la Final del Mundial
El equipo de Miguel Gamero buscará repetir la victoria conseguida ante las europeas en la Fase de Grupos y avanzar a la Gran Final
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente. Este miércoles 5 de noviembre, el equipo dirigido por Miguel Gamero enfrentará a Países Bajos en las semifinales de la Copa del Mundo Sub-17, que se disputa en Marruecos, con el sueño de avanzar al partido por el título. El duelo se jugará a la 1:00 de la tarde y será transmitido por ViX.
México llega a esta instancia luego de vencer a Italia en una intensa tanda de penaltis (5-4), después de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El conjunto tricolor mostró solidez defensiva y temple en los momentos decisivos, asegurando su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.
Por su parte, Países Bajos alcanzó las Semifinales tras eliminar a Francia en una larga definición desde los once pasos (6-7). Antes de eso, las europeas habían dejado en el camino a Estados Unidos, confirmando su fortaleza en el torneo.
El encuentro del miércoles marcará el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en esta edición de la Copa del Mundo. En la fase de grupos, México logró imponerse 1-0 con un gol de Citlalli Reyes, en un partido cerrado que se definió en los minutos finales. Ese resultado permitió al combinado nacional clasificar como líder de su sector.
El técnico Miguel Gamero ha destacado la importancia de mantener el orden y la concentración frente a una escuadra neerlandesa que se caracteriza por su juego físico y su capacidad para presionar alto. México buscará aprovechar su velocidad y precisión en el contragolpe, factores que le han permitido competir de igual a igual ante potencias del futbol juvenil.
Con el ánimo fortalecido tras su victoria sobre Italia, la selección mexicana afrontará este compromiso con la mira puesta en una nueva final mundialista, algo que solo ha conseguido en dos ocasiones en la rama varonil. La posibilidad de alcanzar un logro histórico para el futbol femenil juvenil nacional mantiene la ilusión encendida entre las jugadoras y el cuerpo técnico.