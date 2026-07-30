México Sub-20 golea 4-0 a Guatemala y avanza invicto en el Premundial de Concacaf 2026

La Selección Mexicana Sub-20 confirmó su dominio en la fase de grupos del Premundial de Concacaf 2026 al imponerse 4-0 a Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc, resultado con el que aseguró el primer lugar del Grupo B y mantuvo paso perfecto rumbo a la siguiente ronda del certamen. El conjunto dirigido por Álex Diego concluyó la primera etapa con tres triunfos en igual número de partidos, nueve puntos, nueve goles anotados y ninguna anotación recibida, números que reflejan la solidez mostrada durante el torneo.

Aunque el marcador final fue amplio, el encuentro presentó dificultades para el equipo mexicano durante gran parte de la primera mitad. Guatemala apostó por un planteamiento defensivo ordenado que cerró espacios y complicó la circulación ofensiva del Tricolor en los últimos metros.

México tuvo el control de la posesión desde los primeros minutos, pero le costó transformar ese dominio en oportunidades claras. La escuadra guatemalteca resistió durante buena parte del primer tiempo y parecía encaminada a marcharse al descanso con el empate. Sin embargo, cuando el reloj se acercaba al final de la primera mitad, apareció Diego Ramírez para romper la resistencia rival. El delantero mexicano aprovechó un servicio dentro del área y conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la red, dándole al equipo nacional una ventaja importante antes del entretiempo. Con el marcador a favor, México regresó al campo con mayor confianza para la segunda parte. El ritmo ofensivo aumentó y los espacios comenzaron a aparecer ante un conjunto guatemalteco que ya mostraba señales de desgaste físico. La recompensa llegó al minuto 55. Hugo Camberos recibió el balón en una acción frente al guardameta y resolvió con un disparo preciso para colocar el 2-0. El atacante sumó así su tercera anotación del campeonato y se consolidó como una de las piezas más productivas del ataque mexicano.

El tercer gol cayó diez minutos después. Luis Gamboa aprovechó un pase filtrado que lo dejó mano a mano con el arquero y definió con un disparo cruzado para ampliar aún más la ventaja del Tricolor. Con una diferencia cómoda en el marcador, México administró el partido sin perder la iniciativa. La selección mantuvo la posesión, evitó cualquier reacción guatemalteca y continuó generando oportunidades en el área rival. La última anotación llegó cerca del final. Al minuto 89, Sahiel Cedillo cobró un tiro libre desde fuera del área y colocó un disparo de pierna izquierda que superó la barrera y venció al guardameta para establecer el definitivo 4-0. El triunfo permitió a la Selección Mexicana Sub-20 cerrar una fase de grupos sin sobresaltos y con una de las mejores defensas del torneo. Además de asegurar su lugar en la siguiente ronda como líder de sector, el equipo mantiene firme su objetivo de obtener el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y seguir en la lucha por una eventual clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con tres victorias consecutivas y sin recibir gol, el Tricolor llegará a la etapa decisiva con confianza y como uno de los candidatos a pelear por el título regional.