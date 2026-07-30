México sufre, pero debuta con triunfo: Moxica sentencia a Venezuela al 87’

México sufrió, perdonó y terminó celebrando cuando el empate parecía inevitable. Un gol de Joaquín Moxica al minuto 87 le dio a la Selección Mexicana Sub-23 una victoria de 1-0 sobre Venezuela en su debut en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El Tricolor de Eduardo Arce necesitó paciencia para romper a una Vinotinto que jugó casi todo el encuentro en inferioridad numérica. Al 7’, Marcos Maitán fue expulsado y dejó el escenario dispuesto para el dominio mexicano en el Cibao Stadium de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

México tomó la pelota y acumuló llegadas, pero convirtió al portero Diego Ochoa en figura. José Pachuca, Mateo Levy, Juan Uribe y Octavio Vázquez probaron al guardameta durante una primera mitad en la que el Tri registró 12 disparos, cinco de ellos a puerta, y 63 por ciento de posesión. La superioridad no apareció en el marcador. La falta de contundencia empezó a pesar. Arce realizó tres cambios para el complemento, pero Venezuela dejó de limitarse a resistir. Aunque jugaba con 10, la Vinotinto generó nueve remates en el segundo tiempo y obligó a México a disputar un cierre mucho más incómodo de lo previsto. Entonces apareció la banca. Moxica ingresó al 69’ por Tahiel Jiménez y, 18 minutos después, encontró el premio que el campeón defensor había perseguido toda la tarde. Tras recibir la asistencia de Juan Uribe, el atacante marcó el 1-0 y liberó la tensión en el banquillo tricolor.

El final reservó más drama. Israel Tello vio la segunda amarilla al 90+1 y dejó a México con 10; posteriormente, el venezolano Juan Uribe fue expulsado al 90+6. El silbatazo confirmó un triunfo apretado, pero valioso: el Tri terminó con 65 por ciento de posesión, 15 tiros, seis a portería y ocho saques de esquina, frente a 12 remates y dos intentos al arco de Venezuela. México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y dio el paso inicial en la defensa del oro conquistado en San Salvador 2023.

Su siguiente prueba será ante República Dominicana, el sábado 1 de agosto a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México; después cerrará la fase de grupos frente a Guatemala, el lunes 3. Los dos mejores del sector avanzarán a las semifinales.