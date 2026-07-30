México sufre, pero debuta con triunfo: Moxica sentencia a Venezuela al 87’

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    México sufre, pero debuta con triunfo: Moxica sentencia a Venezuela al 87’
    México encontró el gol necesario para derrotar a Venezuela y comenzar con paso firme en Santo Domingo 2026. FOTO: X

El Tricolor Sub-23 superó una exigente prueba defensiva y sumó sus primeros tres puntos en el camino hacia las medallas

México sufrió, perdonó y terminó celebrando cuando el empate parecía inevitable. Un gol de Joaquín Moxica al minuto 87 le dio a la Selección Mexicana Sub-23 una victoria de 1-0 sobre Venezuela en su debut en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El Tricolor de Eduardo Arce necesitó paciencia para romper a una Vinotinto que jugó casi todo el encuentro en inferioridad numérica.

Al 7’, Marcos Maitán fue expulsado y dejó el escenario dispuesto para el dominio mexicano en el Cibao Stadium de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/concacaf-desafia-a-la-fifa-rechaza-vender-parte-del-mundial-tras-boicot-de-uefa-GH22528068

México tomó la pelota y acumuló llegadas, pero convirtió al portero Diego Ochoa en figura. José Pachuca, Mateo Levy, Juan Uribe y Octavio Vázquez probaron al guardameta durante una primera mitad en la que el Tri registró 12 disparos, cinco de ellos a puerta, y 63 por ciento de posesión. La superioridad no apareció en el marcador.

La falta de contundencia empezó a pesar. Arce realizó tres cambios para el complemento, pero Venezuela dejó de limitarse a resistir.

Aunque jugaba con 10, la Vinotinto generó nueve remates en el segundo tiempo y obligó a México a disputar un cierre mucho más incómodo de lo previsto.

Entonces apareció la banca. Moxica ingresó al 69’ por Tahiel Jiménez y, 18 minutos después, encontró el premio que el campeón defensor había perseguido toda la tarde. Tras recibir la asistencia de Juan Uribe, el atacante marcó el 1-0 y liberó la tensión en el banquillo tricolor.

El final reservó más drama. Israel Tello vio la segunda amarilla al 90+1 y dejó a México con 10; posteriormente, el venezolano Juan Uribe fue expulsado al 90+6.

El silbatazo confirmó un triunfo apretado, pero valioso: el Tri terminó con 65 por ciento de posesión, 15 tiros, seis a portería y ocho saques de esquina, frente a 12 remates y dos intentos al arco de Venezuela.

México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y dio el paso inicial en la defensa del oro conquistado en San Salvador 2023.

Su siguiente prueba será ante República Dominicana, el sábado 1 de agosto a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México; después cerrará la fase de grupos frente a Guatemala, el lunes 3. Los dos mejores del sector avanzarán a las semifinales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Juegos Centroamericanos Y Del Caribe
resultados

Localizaciones


República Dominicana

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal.

FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3