México y Portugal empatan en la reinauguración del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

El regreso al antes llamado Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, estuvo acompañado de una actuación competitiva de México, que no se descompuso ante el talento portugués y logró sostener el cero en un duelo de alto ritmo, con llegadas repartidas y varias acciones que encendieron a la afición.

Más allá del marcador, el encuentro representó una prueba importante para el conjunto tricolor en uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano.

México volvió a pisar un escenario cargado de historia y lo hizo con una actuación que, aunque no terminó en victoria, sí dejó señales alentadoras. La Selección Mexicana igualó 0-0 ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, en un partido de preparación para el Mundial 2026 en el que el equipo nacional mostró orden, intensidad y momentos de buen futbol ante un rival de exigencia internacional.

Desde el arranque, el equipo mexicano intentó plantarse con personalidad. Apenas al minuto 4, Brian Gutiérrez probó desde fuera del área y obligó a la zaga a intervenir, mientras que Portugal respondió con avisos cada vez más peligrosos, incluido un remate de João Félix que pasó apenas por encima del arco y, más adelante, un disparo de Gonçalo Ramos que se estrelló en el poste al 26’.

Esa jugada fue una de las más claras de la primera parte y confirmó que el cuadro luso también estaba dispuesto a competir en serio.

México, sin embargo, no se limitó a resistir. Con Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Obed Vargas y Raúl Jiménez intentando conectar en campo rival, el Tricolor generó aproximaciones interesantes.

Una de las más claras llegó al 36’, cuando Israel Reyes sacó un disparo que fue contenido junto al poste derecho tras asistencia de Jiménez.

En el cierre del primer tiempo, Samú Costa también exigió a la defensa mexicana con un remate raso que fue contenido bajo palos, por lo que el 0-0 al descanso reflejaba un partido equilibrado, intenso y con opciones en ambos lados.

Para la segunda mitad, los dos entrenadores movieron sus piezas. Portugal renovó prácticamente media alineación de inmediato, mientras México dio ingreso a Julián Quiñones y Carlos Rodríguez para refrescar el ataque y el medio campo.

El cuadro europeo volvió a generar peligro con Bruno Fernandes, primero con un disparo que pasó rozando el ángulo y luego con otro intento bloqueado.

También Renato Veiga estuvo cerca con un cabezazo que se fue apenas por encima del larguero. Aun así, el conjunto nacional mantuvo el orden y respondió con carácter en los duelos individuales.

Con el paso de los minutos, México encontró un mejor cierre. Al 80’, Armando González estuvo a nada de abrir el marcador con un remate de cabeza a quemarropa que salió apenas desviado, mientras que al 85’ Julián Quiñones sacó un disparo dentro del área que fue rechazado.

Portugal también tuvo su última gran oportunidad con un remate de Pedro Neto que se perdió a un costado, pero el marcador ya no se movió.

El empate sin goles terminó por sellar una noche especial: la del reencuentro del Tricolor con el Estadio Banorte y la de una actuación que dejó más argumentos positivos que dudas en la ruta hacia el Mundial de 2026.