La ilusión de un saltillense viaja al Estadio CDMX para el México vs Inglaterra

La historia mundialista de Alberto Trejo tendrá otro capítulo con acento saltillense. Después de vivir en el Estadio Ciudad de México la inauguración de la Copa del Mundo 2026 y el triunfo de México sobre Sudáfrica, el aficionado coahuilense volverá a la capital del país con una ilusión mayor: estar presente en el México vs Inglaterra de Octavos de Final. Trejo no llega como un espectador improvisado. Su ruta mundialista comenzó desde Saltillo, con viajes de madrugada, vuelos saturados, traslados complicados y caminatas alrededor del estadio. Nada de eso le quitó la emoción. Aquella primera experiencia le dejó una lectura positiva de la logística, los filtros de seguridad y el ambiente que se vivió en el inmueble.

Ahora el contexto es distinto. México ya superó a Ecuador en una ronda de eliminación directa, rompió una barrera que lo perseguía desde 1986 y se ganó el derecho de enfrentar a Inglaterra en el mismo escenario donde se han escrito páginas clave del futbol mundial. Para Alberto Trejo, estar ahí representa mucho más que un boleto: es presenciar una posible noche histórica para la Selección Mexicana. El saltillense ya había imaginado este cruce desde el arranque del Mundial. Tras la inauguración, fue claro al hablar de su deseo: “Nos vamos contra Inglaterra. A Inglaterra le ganamos 1-0 y ya después no me alcanza la vista. No por falta de fe, pero con eso podríamos decir que este Mundial nos daríamos bien servidos”. Aquella frase hoy tomó forma de realidad.

El México vs Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, en el Estadio Ciudad de México. La expectativa no sólo pasa por el rival, sino por lo que está en juego: el pase a Cuartos de Final, el último partido mundialista en territorio mexicano durante esta Copa del Mundo y la posibilidad de que el Tri firme una de sus victorias más recordadas. Inglaterra llega con Harry Kane como una de sus principales amenazas, luego de vencer 2-1 a la República Democrática del Congo. México, en cambio, arriba impulsado por su gente, por la altura de la capital y por una racha que ha fortalecido la confianza de la afición: cuatro triunfos y sin recibir gol. Ese ambiente es el que Alberto Trejo espera volver a vivir desde la tribuna. Para un aficionado que ya comparó la inauguración mexicana con experiencias mundialistas como Rusia y Brasil, el duelo ante Inglaterra aparece como una prueba emocional superior. No se trata sólo de ver un partido, sino de formar parte del ruido, los nervios, los cánticos y la tensión de una noche de eliminación directa. Desde Saltillo, su presencia conecta a Coahuila con el momento más importante del Mundial 2026 para México.