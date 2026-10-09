Maratón Saltillo 2026: ¿qué calles cerrarán este domingo y desde qué hora?

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    Maratón Saltillo 2026: ¿qué calles cerrarán este domingo y desde qué hora?
    Autoridades de Saltillo desplegarán un operativo de seguridad en más de 400 puntos para garantizar el paso de los participantes del Maratón La Moderna 2026. FOTO: VANGUARDIA MX

El recorrido atravesará distintos sectores de la capital de Coahuila, mientras que el transporte gratuito modificará sus horarios para proteger a los corredores

El Maratón Saltillo La Moderna 2026 alterará la circulación este domingo 11 de octubre.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que los cierres de calles comenzarán a las 4:50 de la mañana, 40 minutos antes del arranque, por lo que pidió anticipar los traslados.

La quinta edición partirá a las 5:30 de la mañana de Parque Centro, sobre el bulevar Galerías, donde estará la meta.

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Su recorrido de 42.195 kilómetros cruzará avenidas del norte, sur, poniente y Centro Histórico de Saltillo.

Entre las vialidades incluidas en la ruta están Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, José María Rodríguez y Musa de León, además del periférico Luis Echeverría.

Los atletas pasarán por el Bosque Urbano del Ejército Mexicano, Pedro Torres Castilla y Carlos Abedrop Dávila, cerca del Museo del Desierto y el CRIT.

También recorrerán General Pérez Treviño y Prolongación Urdiñola. En el Centro Histórico, el trazado comprenderá Felipe J. Mery, Gustavo Espinoza Mireles, Hidalgo, Juan Antonio de la Fuente, Benito Juárez, Emilio Carranza, Aldama y Ramón Corona.

La parte final contempla avenida Presidente Cárdenas, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, antes del regreso a Venustiano Carranza y Parque Centro.

Las restricciones serán temporales: las vías reabrirán gradualmente conforme pase el último corredor, sin un horario único de reapertura.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix detalló que Tránsito Municipal, policías preventivos, cadetes y voluntarios vigilarán más de 400 puntos del trayecto, incluidas intersecciones.

Para pedir orientación, la ciudadanía podrá llamar al 414-11-14 o al chatbot 844-893-09-09.

El transporte también tendrá cambios: el servicio gratuito Aquí Vamos Gratis iniciará operaciones hasta la 1:00 de la tarde del domingo, según el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

Las autoridades recomendaron usar vías alternas y atender al personal de seguridad durante la jornada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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