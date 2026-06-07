México y sus grandes momentos en Mundiales: los hechos que hicieron eterno al Tricolor

México llegará al Mundial 2026 con la presión de ser anfitrión, con la ilusión de su gente y con una historia marcada por cuentas pendientes. El famoso quinto partido sigue siendo la frontera emocional del Tricolor, pero antes de mirar hacia lo que viene, también vale la pena recordar las noches que hicieron grande su andar en Copas del Mundo. Porque aunque la Selección Mexicana no ha logrado instalarse en una Semifinal mundialista, su camino está lleno de momentos que siguen vivos en la memoria del futbol nacional: goles inolvidables, partidos dramáticos, remontadas, actuaciones heroicas y triunfos capaces de sacudir al país entero. El primer gran capítulo llegó el 7 de junio de 1962, cuando México venció 3-1 a Checoslovaquia en Viña del Mar. El resultado rompió una espera que se arrastraba desde 1930, año de su debut mundialista. Aunque el rival se adelantó casi de inmediato, el Tri reaccionó con goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández para firmar su primera victoria en una Copa del Mundo.

Ocho años más tarde, como anfitrión, México vivió en 1970 una de sus primeras grandes comuniones con el torneo. El Tricolor avanzó por primera vez a Cuartos de Final después de una fase de grupos en la que destacó el 4-0 sobre El Salvador, uno de sus triunfos más amplios en la historia mundialista.

El Estadio Azteca volvió a convertirse en escenario de gloria en 1986. El 15 de junio, Manuel Negrete marcó ante Bulgaria uno de los goles más bellos en la historia de los Mundiales: una tijera al minuto 34 que abrió el camino para la victoria 2-0 y el regreso mexicano a los Cuartos de Final. En esa misma Copa del Mundo, México estuvo cerca de tocar la puerta de las Semifinales. El Tri resistió 120 minutos ante Alemania Federal en un 0-0 dramático que terminó definiéndose en penales. La eliminación dolió, pero también dejó una certeza: aquella Selección compitió de frente contra una potencia mundial. Otro momento que permanece en el recuerdo llegó en Francia 1998, cuando México parecía condenado ante Países Bajos tras ir abajo 2-0. Sin embargo, los goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández cambiaron la historia. El “Matador” apareció al minuto 94 para firmar el 2-2 y sellar una de las remontadas más emotivas del Tricolor en Mundiales.

En Brasil 2014, el protagonista fue Guillermo Ochoa. El 17 de junio, en Fortaleza, el portero mexicano firmó una actuación legendaria ante Brasil. El 0-0 tuvo sabor a triunfo gracias a sus atajadas ante Neymar, Paulinho y Thiago Silva, en una noche que consolidó su figura como uno de los grandes arqueros mundialistas de México.

Cuatro años después, el Tricolor volvió a cimbrar al mundo. El 17 de junio de 2018, México venció 1-0 a Alemania, entonces campeona del mundo, con gol de Hirving “Chucky” Lozano. Aquella tarde en Rusia se convirtió en una de las más eufóricas para el futbol mexicano: el campeón defensor caía en su debut y el Tri escribía una de sus victorias más importantes.