México y sus números mundialistas: la historia del Tri rumbo al Mundial 2026

México y sus números mundialistas: la historia del Tri rumbo al Mundial 2026

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

La Selección Mexicana llegará al Mundial 2026 con 18 Copas del Mundo disputadas, 60 partidos jugados y una deuda histórica: romper la barrera de los Cuartos de Final como anfitrión

Fútbol
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México no sólo será uno de los grandes protagonistas emocionales del Mundial 2026; también llegará respaldado por una de las historias más largas dentro de la Copa del Mundo.

El Tricolor volverá a jugar en casa con una estadística que pesa, ilusiona y obliga: 18 participaciones mundialistas y una afición que espera ver, por fin, al equipo cruzar la frontera que tantas veces se le ha cerrado.

La Selección Mexicana ha disputado 60 partidos mundialistas a lo largo de su historia, con un saldo de 17 victorias, 28 derrotas, 62 goles a favor y 101 en contra.

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Son números que retratan a un equipo constante, multitudinario, sufrido y siempre acompañado por la misma pregunta: ¿cuándo llegará el salto definitivo?

El Mundial 2026 tendrá un valor especial para México, porque el país se convertirá en sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión, después de haber organizado las ediciones de 1970 y 1986.

$!México se acerca, en 2026, a los casi 20 torneos disputados.
México se acerca, en 2026, a los casi 20 torneos disputados. FOTO: ESPECIAL

Justamente en esos dos torneos, el Tri firmó sus mejores actuaciones históricas al llegar a los Cuartos de Final, instancia que sigue siendo su techo mundialista.

La historia mexicana en el torneo comenzó el 13 de julio de 1930, cuando el Tricolor debutó en una Copa del Mundo con derrota de 4-1 ante Francia.

Desde entonces, México ha construido una relación permanente con el Mundial, marcada por noches memorables, eliminaciones dolorosas y una obsesión deportiva que se ha heredado de generación en generación.

Entre sus datos más destacados aparece una racha de siete clasificaciones consecutivas, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, periodo en el que México se acostumbró a llegar a Octavos de Final, pero también a quedarse corto en el intento de dar el paso hacia el quinto partido.

$!Entre sus triunfos y caídas, el Tricolor acumula 15 empates.
Entre sus triunfos y caídas, el Tricolor acumula 15 empates. FOTO: MEXSPORT

En el plano individual, Antonio “Tota” Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa comparten una marca histórica: cada uno disputó cinco Mundiales. Márquez, además, es el futbolista mexicano con más partidos en Copas del Mundo, con 19 apariciones.

En cuanto al gol, Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández son los máximos anotadores mexicanos en Mundiales, con cuatro tantos cada uno. Detrás de ellos aparecen Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, ambos con tres goles.

$!Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández comparten la cima goleadora mexicana en Mundiales.
Luis Hernández y Javier “Chicharito” Hernández comparten la cima goleadora mexicana en Mundiales. FOTO: ESPECIAL

Ahora, en 2026, México volverá a escribir su historia frente a su gente. Las estadísticas estarán sobre la mesa, pero la ilusión irá más allá de los números: el gran objetivo será convertir la presión de ser anfitrión en una oportunidad para romper una de las barreras más pesadas del futbol mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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