México y sus récords rumbo al Mundial 2026: las camisetas, figuras y marcas que explican la historia del Tri

México no llega al Mundial 2026 únicamente como uno de los países anfitriones. El Tricolor lo hará respaldado por una historia construida durante casi un siglo, marcada por récords, figuras históricas, camisetas inolvidables y generaciones que han sostenido la ilusión de competir en la máxima cita del futbol. Desde su participación en el primer Mundial, disputado en Uruguay 1930, la Selección Mexicana ha formado parte de la memoria permanente del torneo. Ahora, con la Copa del Mundo 2026, México se convertirá en el primer país en organizar tres ediciones mundialistas, después de haber sido sede en 1970 y 1986. El reto no será menor. Como anfitrión, el Tri volverá a jugar con la presión de su gente, pero también con el peso de sus mejores antecedentes: los Cuartos de Final alcanzados precisamente en México 1970 y México 1986, las dos actuaciones más altas en la historia mundialista de la Selección.

Los récords que acompañan a México rumbo al Mundial 2026 La historia del Tri también está marcada por conquistas regionales e internacionales. México fue campeón de la Copa Confederaciones 1999, logro que lo mantiene como la única selección de Concacaf que ha ganado ese torneo oficial de la FIFA. En su zona, la Selección Mexicana conserva una jerarquía histórica: suma 13 títulos entre Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf, además de haber sido tricampeón de la Copa Oro al ganar de forma consecutiva las ediciones de 1993, 1996 y 1998. A ello se agregó el título de la Liga de Naciones 2024-25, el primero del Tri en ese certamen. En nombres propios, Andrés Guardado aparece como el jugador con más partidos internacionales con México, con 180 encuentros, mientras que Antonio Carbajal fue el primer futbolista en la historia en disputar cinco Copas del Mundo, entre 1950 y 1966. Rafael Márquez también ocupa un lugar especial al haber sido capitán mexicano en cinco Mundiales: 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.

Las camisetas más icónicas de la Selección Mexicana La identidad del Tri también se ha vestido de historia. La camiseta verde de ABA Sport utilizada en Francia 1998, con la Piedra del Sol en relieve, es considerada por muchos aficionados como la más emblemática de México en una Copa del Mundo. A ella se suma la playera verde de Nike de 2006, con la franja blanca en “V”, recordada por el duelo de Octavos de Final ante Argentina. En Sudáfrica 2010, el uniforme visitante negro de Adidas modernizó la imagen del equipo, mientras que la camiseta roja de Brasil 2014 rompió con la tradición y se convirtió en una de las más vendidas. Para Qatar 2022, Adidas recuperó elementos prehispánicos en un diseño verde con inspiración mesoamericana.

Los romperredes aztecas En la historia ofensiva del Tri, Javier “Chicharito” Hernández encabeza la lista de goleadores históricos con 52 anotaciones y tres Mundiales disputados: 2010, 2014 y 2018. Le sigue Jared Borgetti, autor de 46 goles y dueño de uno de los tantos más recordados, aquel cabezazo ante Italia en Corea-Japón 2002. Raúl Jiménez aparece como tercer máximo goleador histórico con 44 tantos y experiencia mundialista en 2014, 2018 y 2022. Cuauhtémoc Blanco ocupa el cuarto sitio con 38 goles y el registro de ser el único mexicano en marcar en tres Mundiales distintos. Luis Hernández completa el grupo con 35 anotaciones y una marca especial: es el máximo goleador mexicano en una sola Copa del Mundo, con cuatro tantos en Francia 1998. Los pasadores que le dieron juego al Tri Andrés Guardado también lidera el apartado de asistencias con 31 pases de gol con la Selección Mexicana. Detrás aparece Cuauhtémoc Blanco, con 27, seguido por Giovani dos Santos, con 24, Carlos Vela, con 22, y Héctor Herrera, con 20. Esa lista refleja distintas épocas del futbol mexicano: desde el talento irreverente de Blanco, hasta la generación técnica de Giovani y Vela, y el equilibrio de Herrera en el mediocampo.

Las murallas verdes de México En la portería, Guillermo Ochoa encabeza una generación de arqueros históricos. Con cinco Mundiales disputados y 151 partidos con México, suma 52 porterías en cero. Si es titular ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026, podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo. Jorge Campos, con 130 partidos y 46 arcos en cero, revolucionó la posición con su estilo único. Oswaldo Sánchez acumuló 99 juegos y 34 porterías imbatidas, mientras que Óscar “Conejo” Pérez disputó 57 partidos y dejó 21 juegos sin recibir gol. Antonio Carbajal, pionero de los cinco Mundiales, completa la lista con 48 partidos y 12 porterías en cero. Los técnicos que marcaron el camino En el banquillo, Ignacio Trelles conserva una marca histórica como el técnico con más partidos dirigidos al frente del Tri, con 117 juegos y presencia mundialista en 1962 y 1966. Bora Milutinović dirigió a México en 1986 y dejó una de las mejores actuaciones mundialistas del país. Manuel Lapuente comandó al Tri en Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones 1999.