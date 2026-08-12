¡Milagro al 92’! Rayados remonta al Nashville y acaricia los Cuartos de la Leagues Cup

Rayados se negó a morir en la Leagues Cup 2026. Cuando el empate parecía condenarlo, Hugo Cuypers apareció en el tiempo agregado para sellar una dramática remontada 2-1 sobre Nashville SC y acercar al Monterrey a los Cuartos de Final. La noche comenzó como una pesadilla para la Pandilla. Apenas habían transcurrido 23 segundos cuando Ahmed Qasem aprovechó una desatención defensiva, ingresó al área y venció a Luis Cárdenas con un zurdazo. El 1-0 obligó al conjunto de Matías Almeyda a remar contra corriente en el GEODIS Park.

Monterrey tomó la pelota y adelantó líneas, pero careció de claridad. Cuypers tuvo una aproximación temprana. Jorge Rodríguez amenazó de cabeza y Alonso Aceves exigió al guardameta Xavier Valdez antes del descanso. Nashville cerró espacios y apostó por el contragolpe. La reacción albiazul llegó al comenzar el complemento. Al minuto 52, Diego Rossi encontró a Orbelín Pineda dentro del área y el mexicano definió de zurda para colocar el 1-1. El tanto cambió el pulso del encuentro: Rayados se adueñó del balón y aumentó la presión, consciente de que el empate también significaba la eliminación. Almeyda refrescó el ataque con Luca Orellano, Iker Fimbres y Roberto de la Rosa. Monterrey acumuló llegadas y remates, aunque Valdez sostuvo a Nashville con intervenciones decisivas. El reloj avanzaba y la clasificación parecía escaparse entre centros rechazados. Pero Rayados volvió a encontrar vida al límite. Al 92’, Cuypers atacó el área y convirtió el 2-1 que desató la celebración regia.

Por segunda jornada consecutiva, Monterrey remontó y consiguió la victoria mediante un gol en los minutos finales. Con el triunfo, la Pandilla cerró la Fase Uno con seis unidades y diferencia de goles de +1. El boleto no está asegurado: solamente avanzan los cuatro mejores representantes de la Liga MX y Monterrey debe aguardar los partidos pendientes, especialmente el de Toluca. Rayados cumplió su parte en Tennessee; ahora, su futuro en la Leagues Cup depende de la calculadora.