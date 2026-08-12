Leagues Cup: ¿qué castigo les espera a Nahuel Guzmán y Diego Láinez tras sus expulsiones en medio de polémicas?

El partido estuvo marcado por la tensión y por las constantes protestas de los futbolistas universitarios hacia el árbitro salvadoreño Iván Barton , pero la situación alcanzó su punto máximo durante los últimos minutos, cuando Tigres terminó con nueve jugadores sobre el terreno de juego .

Los gfelinos quedaron eliminados de la Leagues Cup , en el Apertura 2026 de la Liga MX no pudieron ganar y frente al Whitecaps en el estadio Universitario se despidieron ante su afición.

Los Tigres de la UANL protagonizaron uno de los cierres más polémicos de la Leagues Cup 2026 , luego de que Diego Lainez y Nahuel Guzmán fueran expulsados en los minutos finales del partido ante Vancouver Whitecaps , en un encuentro que terminó 1-1 en el tiempo regular y con triunfo felino en la tanda de penales .

La primera expulsión ocurrió alrededor del minuto 88. Los felinos reclamaron una posible falta dentro del área sobre Fernando Gorriarán, pero Barton decidió dejar continuar la jugada. La decisión provocó el enojo de Diego Lainez, quien se acercó al silbante para reclamarle.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, el atacante mexicano cuestionó la actuación arbitral con la frase: “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué?”. Posteriormente, mientras Barton se disponía a sancionarlo, Lainez respondió desafiante: “sácala, sácala”, antes de recibir la tarjeta roja directa.

La expulsión de Lainez podría significarle al menos un partido de suspensión, aunque el castigo definitivo dependerá de lo asentado por Barton en su informe y de la interpretación que haga el Comité Disciplinario. El reglamento contempla sanciones diferentes dependiendo de si la conducta es considerada una falta de respeto, una protesta o un insulto hacia un oficial.

NAHUEL GUZMÁN, EN ‘LOS MEJORES EVENTOS’

Cuando parecía que la situación no podía complicarse más para Tigres, apareció Nahuel Guzmán.

En el tiempo agregado, el guardameta argentino intentó acelerar la reanudación del encuentro, pero en la acción terminó empujando directamente al árbitro Iván Barton. El silbante no dudó y mostró la tarjeta roja directa al histórico portero de Tigres.

La acción generó una fuerte discusión y dejó a los universitarios con dos hombres menos justo en la recta final del encuentro. El episodio fue registrado como una expulsión por conducta violenta y ahora será analizado por los organismos disciplinarios de la competencia.

La situación de Guzmán es especialmente delicada porque, dependiendo de la clasificación que reciba la acción en el informe arbitral, la sanción podría ser considerablemente mayor que la de un partido.

Algunos reportes han señalado que, si la conducta es tipificada como agresión física contra un oficial, el reglamento podría permitir una sanción de hasta 15 partidos. Sin embargo, esa cifra no representa todavía el castigo oficial para Guzmán: la Comisión Disciplinaria deberá revisar el reporte de Barton y las imágenes del encuentro antes de determinar la pena definitiva.