Milan ficha a Gonçalo Ramos y pone en duda el futuro de Santiago Giménez

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    Milan ficha a Gonçalo Ramos y pone en duda el futuro de Santiago Giménez
    Santiago Giménez podría perder protagonismo en el Milan tras el fichaje de Gonçalo Ramos para reforzar el ataque rossonero. FOTOS: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La llegada del portugués a los Rossoneri aumenta la competencia en ataque y abre dudas sobre la continuidad del ‘Chaquito’

El futuro de Santiago Giménez en el AC Milan volvió a quedar bajo presión. El club rossonero cerró el fichaje de Gonçalo Ramos, delantero portugués procedente del París Saint-Germain, en una operación que sacude el mercado europeo y abre la puerta a una posible salida del atacante mexicano.

De acuerdo con reportes internacionales, la llegada de Ramos fue una petición directa de Rúben Amorim, nuevo técnico del Milan, quien busca reconstruir el ataque para la próxima temporada.

La operación rondaría los 70 millones de euros con bonos incluidos, cifra que convertiría al portugués en uno de los fichajes más caros del club italiano.

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El movimiento impacta directamente en Giménez. Aunque el mexicano llegó al Milan como una apuesta de presente y futuro, la contratación de otro centro delantero de alto perfil reduce su margen de protagonismo en San Siro. Ramos, mundialista con Portugal y con experiencia en Champions League, aterriza con cartel de titular.

Para Giménez, el escenario se complica mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Su nombre ya había sido colocado entre los jugadores que podrían salir del equipo en este mercado, ante la necesidad del Milan de reordenar su plantilla y equilibrar sus finanzas.

La llegada de Gonçalo Ramos no confirma de forma automática la salida del “Bebote”, pero sí manda una señal clara: Milan quiere una nueva referencia ofensiva.

Si el mexicano no entra en los planes principales de Amorim, el club podría escuchar ofertas en las próximas semanas.

Santiago Giménez mantiene mercado en Europa y su futuro apunta a convertirse en una de las novelas del verano.

En pleno Mundial, el delantero mexicano recibe un mensaje duro desde Milán: la competencia por el puesto acaba de subir de nivel.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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