Orlando City aprieta con millones la decisión de Santi Giménez: ¿logrará convencer al mexicano de dejar Italia?

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    Orlando City aprieta con millones la decisión de Santi Giménez: ¿logrará convencer al mexicano de dejar Italia?
    Orlando City busca rodear a Santiago Giménez de estrellas como Antoine Griezmann y André-Pierre Gignac para competir por el título de la MLS. FOTO: AC MILAN

La franquicia de la MLS quiere convertir a Santiago Giménez en la figura de su ambicioso proyecto deportivo y estaría dispuesto a ofrecerle un salario cercano a los 4.5 millones de dólares anuales

Orlando City está decidido a protagonizar uno de los mercados de fichajes más ambiciosos de su historia. La franquicia de Florida ya trabaja en la construcción de un proyecto capaz de competir por el título de la MLS y ha colocado como prioridad absoluta la contratación del delantero mexicano Santiago Giménez.

De acuerdo con diversos reportes, el conjunto estadounidense estaría dispuesto a ofrecerle al atacante del AC Milan un salario cercano a los 4.5 millones de dólares anuales, una cifra que prácticamente duplicaría los ingresos que actualmente percibe en el futbol italiano. El objetivo es convencer al goleador de abandonar Europa y convertirse en la nueva cara del club.

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Además del atractivo económico, Orlando City le presentaría a Giménez un papel central dentro de un proyecto deportivo de alto perfil. La directiva considera que el delantero mexicano puede convertirse en la gran referencia ofensiva de un equipo que ya cuenta con la presencia de Antoine Griezmann y que busca sumar más nombres de prestigio internacional.

La estrategia del club no se limita al aspecto financiero. Los dirigentes pretenden convencer al exjugador de Cruz Azul de que su llegada a la MLS no representaría un retroceso en su carrera, sino la oportunidad de liderar una plantilla diseñada para pelear por campeonatos y elevar el nivel competitivo de la franquicia.

Por otro lado, Orlando City también estaría dispuesto a presentar una oferta importante al AC Milan para negociar el traspaso del atacante. El conjunto estadounidense confía en que la operación pueda prosperar, especialmente después de una temporada en la que Giménez sufrió diversas lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento en el futbol italiano.

El ambicioso plan de la organización no termina ahí. Fuentes cercanas al mercado señalan que el club también analiza la incorporación del delantero francés André-Pierre Gignac, quien recientemente concluyó su etapa con Tigres. La posible llegada del histórico goleador fortalecería aún más un proyecto que busca reunir experiencia, talento y liderazgo.

Actualmente, Orlando City enfrenta el reto de remontar posiciones en la clasificación de la Conferencia Este de la MLS, donde se encuentra fuera de los puestos de playoffs. Sin embargo, la directiva considera que una serie de incorporaciones de alto impacto podría cambiar el rumbo de la temporada y colocar al equipo entre los aspirantes al campeonato.

Mientras tanto, el futuro de Santiago Giménez sigue abierto. Aunque la propuesta económica de Orlando City resulta sumamente atractiva, el delantero mexicano mantiene su deseo de consolidarse en Europa. Además, el AC Milan todavía no ha fijado una postura definitiva sobre una posible transferencia, por lo que cualquier negociación dependerá tanto de las condiciones deportivas como de las económicas.

Paralelamente, Giménez continúa enfocado en sus compromisos con la Selección Mexicana, donde podría recibir una oportunidad importante en los próximos encuentros. Un buen rendimiento con el Tricolor no solo reforzaría su confianza, sino que también podría incrementar aún más su valor en el mercado internacional.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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