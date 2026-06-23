Orlando City aprieta con millones la decisión de Santi Giménez: ¿logrará convencer al mexicano de dejar Italia?

De acuerdo con diversos reportes, el conjunto estadounidense estaría dispuesto a ofrecerle al atacante del AC Milan un salario cercano a los 4.5 millones de dólares anuales , una cifra que prácticamente duplicaría los ingresos que actualmente percibe en el futbol italiano. El objetivo es convencer al goleador de abandonar Europa y convertirse en la nueva cara del club.

Orlando City está decidido a protagonizar uno de los mercados de fichajes más ambiciosos de su historia. La franquicia de Florida ya trabaja en la construcción de un proyecto capaz de competir por el título de la MLS y ha colocado como prioridad absoluta la contratación del delantero mexicano Santiago Giménez .

Además del atractivo económico, Orlando City le presentaría a Giménez un papel central dentro de un proyecto deportivo de alto perfil. La directiva considera que el delantero mexicano puede convertirse en la gran referencia ofensiva de un equipo que ya cuenta con la presencia de Antoine Griezmann y que busca sumar más nombres de prestigio internacional.

La estrategia del club no se limita al aspecto financiero. Los dirigentes pretenden convencer al exjugador de Cruz Azul de que su llegada a la MLS no representaría un retroceso en su carrera, sino la oportunidad de liderar una plantilla diseñada para pelear por campeonatos y elevar el nivel competitivo de la franquicia.

Por otro lado, Orlando City también estaría dispuesto a presentar una oferta importante al AC Milan para negociar el traspaso del atacante. El conjunto estadounidense confía en que la operación pueda prosperar, especialmente después de una temporada en la que Giménez sufrió diversas lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento en el futbol italiano.

El ambicioso plan de la organización no termina ahí. Fuentes cercanas al mercado señalan que el club también analiza la incorporación del delantero francés André-Pierre Gignac, quien recientemente concluyó su etapa con Tigres. La posible llegada del histórico goleador fortalecería aún más un proyecto que busca reunir experiencia, talento y liderazgo.

Actualmente, Orlando City enfrenta el reto de remontar posiciones en la clasificación de la Conferencia Este de la MLS, donde se encuentra fuera de los puestos de playoffs. Sin embargo, la directiva considera que una serie de incorporaciones de alto impacto podría cambiar el rumbo de la temporada y colocar al equipo entre los aspirantes al campeonato.