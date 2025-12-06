Mundial 2026: así se jugarán los partidos en Monterrey y Guadalajara, incluido el México vs Corea del Sur

La Copa del Mundo 2026 tomó forma en México con la confirmación oficial del calendario para Monterrey y Guadalajara, dos de las ciudades que más actividad tendrán durante el torneo.

Ambas sedes albergarán partidos clave de la fase de grupos y encuentros que pueden definir clasificados a las rondas de eliminación directa, incluida la participación de México en Zapopan.

MONTERREY: ASÍ SERÁN LOS JUEGOS DE FASE DE GRUPOS Y DE ELIMINACIÓN DIRECTA

El Estadio de Guadalupe recibirá tres encuentros de la fase de grupos y un partido de 16avos de final, consolidándose como una de las sedes principales del torneo en México.

Repechaje UEFA vs Túnez

14 de junio de 2026 | 20:00 hrs | Grupo H

El ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania abrirá las actividades del Grupo H frente a Túnez. Será el primer duelo mundialista en Monterrey.

Túnez vs Japón

20 de junio de 2026 | 22:00 hrs | Grupo H

Un duelo programado para el mercado asiático, especialmente el japonés, marcará el segundo compromiso en la sede regiomontana. Ambas selecciones podrían llegar necesitadas de puntos para avanzar.

Sudáfrica vs Corea del Sur

24 de junio de 2026 | 19:00 hrs | Grupo A

Un choque determinante: africanos y asiáticos podrían definir aquí su boleto a la siguiente ronda, dependiendo de su desempeño previo.

Partido de 16avos de final

29 de junio de 2026 | 19:00 hrs | 1F vs 2C

El líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez o ganador del repechaje) enfrentará al segundo del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití o Escocia). El cruce promete ser uno de los más atractivos por el nivel competitivo involucrado.