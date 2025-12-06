Mundial 2026: así se jugarán los partidos en Monterrey y Guadalajara, incluido el México vs Corea del Sur
Monterrey y Guadalajara serán protagonistas del Mundial 2026 con duelos determinantes que pueden definir clasificados a 16avos
La Copa del Mundo 2026 tomó forma en México con la confirmación oficial del calendario para Monterrey y Guadalajara, dos de las ciudades que más actividad tendrán durante el torneo.
Ambas sedes albergarán partidos clave de la fase de grupos y encuentros que pueden definir clasificados a las rondas de eliminación directa, incluida la participación de México en Zapopan.
MONTERREY: ASÍ SERÁN LOS JUEGOS DE FASE DE GRUPOS Y DE ELIMINACIÓN DIRECTA
El Estadio de Guadalupe recibirá tres encuentros de la fase de grupos y un partido de 16avos de final, consolidándose como una de las sedes principales del torneo en México.
Repechaje UEFA vs Túnez
14 de junio de 2026 | 20:00 hrs | Grupo H
El ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania abrirá las actividades del Grupo H frente a Túnez. Será el primer duelo mundialista en Monterrey.
Túnez vs Japón
20 de junio de 2026 | 22:00 hrs | Grupo H
Un duelo programado para el mercado asiático, especialmente el japonés, marcará el segundo compromiso en la sede regiomontana. Ambas selecciones podrían llegar necesitadas de puntos para avanzar.
Sudáfrica vs Corea del Sur
24 de junio de 2026 | 19:00 hrs | Grupo A
Un choque determinante: africanos y asiáticos podrían definir aquí su boleto a la siguiente ronda, dependiendo de su desempeño previo.
Partido de 16avos de final
29 de junio de 2026 | 19:00 hrs | 1F vs 2C
El líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez o ganador del repechaje) enfrentará al segundo del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití o Escocia). El cruce promete ser uno de los más atractivos por el nivel competitivo involucrado.
GUADALAJARA RECIBIRÁ CUATRO JUEGOS, INCLUIDO EL MÉXICO VS COREA DEL SUR
El Estadio Guadalajara será protagonista con encuentros de alto perfil, incluida la presencia del Tri en un partido oficial de Copa del Mundo por primera vez en la ciudad.
Corea del Sur vs Repechaje UEFA
11 de junio de 2026 | 20:00 hrs
El debut surcoreano en el torneo medirá a un rival europeo que buscará puntos clave para competir ante México por la clasificación.
18 de junio de 2026 | 19:00 hrs
Uno de los partidos más esperados en territorio tapatío. El Tri buscará asegurar su pase a 16avos ante un rival al que ya venció en Francia 1998 y Rusia 2018.
Uruguay vs España
26 de junio de 2026 | 18:00 hrs | Grupo H
Un duelo histórico que podría definir el liderato del grupo. Ambas selecciones ya empataron en sus enfrentamientos mundialistas anteriores.
Colombia vs Repechaje Intercontinental
23 de junio de 2026 | 20:00 hrs | Grupo K
Colombia jugará su segundo partido de grupo ante el ganador del repechaje intercontinental, que llegará familiarizado con la sede tras disputar ahí su clasificación.