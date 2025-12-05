Rivales de México en 2026: quiénes son las figuras de Corea del Sur y Sudáfrica y cómo les ha ido en la Copa del Mundo

Fútbol
/ 5 diciembre 2025
    Rivales de México en 2026: quiénes son las figuras de Corea del Sur y Sudáfrica y cómo les ha ido en la Copa del Mundo
    Corea del Sur y Sudáfrica, dos estilos opuestos que México deberá enfrentar en la fase de grupos del Mundial 2026. FOTOS: ESPECIAL

Corea del Sur y Sudáfrica, confirmados como rivales del Tri en el Grupo A del Mundial 2026, presentan realidades distintas: una potencia asiática consolidada y un equipo africano que regresa tras 16 años

La Selección Mexicana ya conoce a dos de los rivales que enfrentará en el Grupo A del Mundial 2026: Corea del Sur y Sudáfrica, dos selecciones con perfiles, historias y estilos completamente distintos.

Mientras el conjunto asiático llega consolidado como una potencia regional con figuras de élite y un largo recorrido en Copas del Mundo, el combinado sudafricano regresa al torneo después de 16 años con la motivación de escribir un capítulo renovado en su historia.

Esta es la radiografía actualizada de ambos equipos rumbo al debut del Tri en la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026

COREA DEL SUR: LA POTENCIA ASIÁTICA QUE ENCABEZA EL DESAFÍO

Corea del Sur llega al Mundial 2026 con un plantel experimentado, sólido y con figuras que cargan buena parte de su potencial competitivo.

El líder absoluto es Son Heung-min, capitán y referente ofensivo, quien arriba en gran momento tras los amistosos previos al torneo.

En defensa, destaca Kim Min-jae, uno de los centrales más consistentes del futbol europeo y pieza clave para sostener el bloque surcoreano.

En cuanto a su trayectoria mundialista, Corea del Sur presume un recorrido histórico: ha estado en 11 Copas del Mundo y es el único país asiático en alcanzar unas Semifinales, logro obtenido en 2002 cuando fue coanfitrión.

Además, superó la fase de grupos en 2010 y 2022, consolidándose como una selección incómoda, intensa y con experiencia en escenarios de máxima presión.

Sus primeras participaciones fueron más complicadas —incluyendo la derrota 0-9 ante Hungría en 1954—, pero el crecimiento futbolístico ha sido sostenido hasta convertirlo en uno de los rivales más respetados del continente asiático.

SUDÁFRICA: VUELVE AL MUNDIAL Y SE RECUERDA EL JUEGO INAUGURAL EN EL MUNDIAL 2010

Sudáfrica también estará en el camino de México en 2026, regresando a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Su clasificación reactivó la ilusión de un equipo que, aunque no cuenta con figuras mediáticas al nivel de Son, basa su fortaleza en el trabajo colectivo y la energía de una generación que quiere reivindicar la historia de Bafana Bafana.

El conjunto africano ha participado en tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2010). Su mejor actuación fue en 2002, cuando consiguieron su primera victoria (1-0 ante Eslovenia) y terminaron en el puesto 17.

A pesar de jugar como anfitrión en 2010, nunca han logrado avanzar a octavos de final, aunque dejaron momentos icónicos como el gol de Tshabalala... justo ante México.

El recuerdo de aquel México 1-1 Sudáfrica de 2010 vuelve al debate, especialmente pensando en que ambos volverán a enfrentarse en un Mundial ahora en territorio mexicano.

Temas


Análisis
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal