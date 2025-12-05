Rivales de México en 2026: quiénes son las figuras de Corea del Sur y Sudáfrica y cómo les ha ido en la Copa del Mundo
Corea del Sur y Sudáfrica, confirmados como rivales del Tri en el Grupo A del Mundial 2026, presentan realidades distintas: una potencia asiática consolidada y un equipo africano que regresa tras 16 años
La Selección Mexicana ya conoce a dos de los rivales que enfrentará en el Grupo A del Mundial 2026: Corea del Sur y Sudáfrica, dos selecciones con perfiles, historias y estilos completamente distintos.
Mientras el conjunto asiático llega consolidado como una potencia regional con figuras de élite y un largo recorrido en Copas del Mundo, el combinado sudafricano regresa al torneo después de 16 años con la motivación de escribir un capítulo renovado en su historia.
Esta es la radiografía actualizada de ambos equipos rumbo al debut del Tri en la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.
COREA DEL SUR: LA POTENCIA ASIÁTICA QUE ENCABEZA EL DESAFÍO
Corea del Sur llega al Mundial 2026 con un plantel experimentado, sólido y con figuras que cargan buena parte de su potencial competitivo.
El líder absoluto es Son Heung-min, capitán y referente ofensivo, quien arriba en gran momento tras los amistosos previos al torneo.
En defensa, destaca Kim Min-jae, uno de los centrales más consistentes del futbol europeo y pieza clave para sostener el bloque surcoreano.
En cuanto a su trayectoria mundialista, Corea del Sur presume un recorrido histórico: ha estado en 11 Copas del Mundo y es el único país asiático en alcanzar unas Semifinales, logro obtenido en 2002 cuando fue coanfitrión.
Además, superó la fase de grupos en 2010 y 2022, consolidándose como una selección incómoda, intensa y con experiencia en escenarios de máxima presión.
Sus primeras participaciones fueron más complicadas —incluyendo la derrota 0-9 ante Hungría en 1954—, pero el crecimiento futbolístico ha sido sostenido hasta convertirlo en uno de los rivales más respetados del continente asiático.
SUDÁFRICA: VUELVE AL MUNDIAL Y SE RECUERDA EL JUEGO INAUGURAL EN EL MUNDIAL 2010
Sudáfrica también estará en el camino de México en 2026, regresando a un Mundial tras 16 años de ausencia.
Su clasificación reactivó la ilusión de un equipo que, aunque no cuenta con figuras mediáticas al nivel de Son, basa su fortaleza en el trabajo colectivo y la energía de una generación que quiere reivindicar la historia de Bafana Bafana.
El conjunto africano ha participado en tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2010). Su mejor actuación fue en 2002, cuando consiguieron su primera victoria (1-0 ante Eslovenia) y terminaron en el puesto 17.
A pesar de jugar como anfitrión en 2010, nunca han logrado avanzar a octavos de final, aunque dejaron momentos icónicos como el gol de Tshabalala... justo ante México.
El recuerdo de aquel México 1-1 Sudáfrica de 2010 vuelve al debate, especialmente pensando en que ambos volverán a enfrentarse en un Mundial ahora en territorio mexicano.