Rivales de México en 2026: quiénes son las figuras de Corea del Sur y Sudáfrica y cómo les ha ido en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana ya conoce a dos de los rivales que enfrentará en el Grupo A del Mundial 2026: Corea del Sur y Sudáfrica, dos selecciones con perfiles, historias y estilos completamente distintos.

Mientras el conjunto asiático llega consolidado como una potencia regional con figuras de élite y un largo recorrido en Copas del Mundo, el combinado sudafricano regresa al torneo después de 16 años con la motivación de escribir un capítulo renovado en su historia.

Esta es la radiografía actualizada de ambos equipos rumbo al debut del Tri en la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

COREA DEL SUR: LA POTENCIA ASIÁTICA QUE ENCABEZA EL DESAFÍO

Corea del Sur llega al Mundial 2026 con un plantel experimentado, sólido y con figuras que cargan buena parte de su potencial competitivo.

El líder absoluto es Son Heung-min, capitán y referente ofensivo, quien arriba en gran momento tras los amistosos previos al torneo.

En defensa, destaca Kim Min-jae, uno de los centrales más consistentes del futbol europeo y pieza clave para sostener el bloque surcoreano.

En cuanto a su trayectoria mundialista, Corea del Sur presume un recorrido histórico: ha estado en 11 Copas del Mundo y es el único país asiático en alcanzar unas Semifinales, logro obtenido en 2002 cuando fue coanfitrión.