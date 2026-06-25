Mundial 2026: Coahuilense participó en la naturalización de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones

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    Mundial 2026: Coahuilense participó en la naturalización de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones
    Según lo compartido por Aguirre León, su labor en la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo relacionada con el proceso para otorgar la nacionalidad mexicana a ambos futbolistas. FOTOS: FB/JESÚS HÉCTOR AGUIRRE LEÓN

Jesús Héctor Aguirre León, originario de Villa Unión y quien asegura trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartió fotografías con los futbolistas, afirmando que participó en el proceso

El coahuilense Jesús Héctor Aguirre León, aseguró haber participado en el proceso de naturalización de los futbolistas Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, dos de los jugadores que marcaron en la victoria de la Selección Mexicana por 3-0 sobre Chequia en la fase de grupos del Mundial.

A través de sus redes sociales, Aguirre León, quien señala que trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió fotografías junto a ambos futbolistas. En una de las publicaciones escribió: “Otro grande que hicimos mexicano, tipazo”, en referencia a Fidalgo. En otra imagen aparece con Quiñones y acompaña la fotografía con la palabra “Golazo”.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/historicos-mexico-derrota-3-0-a-chequia-y-se-perfila-para-enfrentar-a-escocia-en-el-mundial-2026-JD21664841

Hasta el momento, Jesús Héctor Aguirre León no ha dado más detalles sobre el papel que desempeñó dentro del procedimiento, por lo que esta información corresponde a lo publicado por él mismo en sus redes sociales. Se espera poder contactarlo para conocer más sobre su participación en el proceso.

¿Cómo se naturaliza un futbolista en México?

Al igual que cualquier extranjero, los jugadores que buscan obtener la nacionalidad mexicana deben tramitar una Carta de Naturalización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El tiempo de residencia legal requerido depende de cada caso. La regla general establece cinco años de residencia en México; sin embargo, el plazo puede reducirse a dos años para personas originarias de países de América Latina o de la Península Ibérica, así como para quienes tengan hijos mexicanos por nacimiento o estén casados con una persona mexicana.

Entre los documentos que deben presentarse se encuentran la solicitud oficial DNN-3, la tarjeta de residencia vigente, el acta de nacimiento extranjera debidamente legalizada o apostillada, el pasaporte, comprobantes de antecedentes no penales y una declaración sobre las entradas y salidas del país durante los últimos dos años, además del pago de derechos.

Como parte del procedimiento, los solicitantes también deben acreditar conocimientos del idioma español, así como de la historia y la cultura de México mediante evaluaciones aplicadas por la SRE.

Si la solicitud es aprobada, la dependencia expide la Carta de Naturalización, documento que acredita la nacionalidad mexicana y permite al solicitante ejercer los derechos que la ley otorga a los ciudadanos naturalizados.

La publicación de Jesús Héctor Aguirre León cobró relevancia luego de que tanto Julián Quiñones como Álvaro Fidalgo fueran protagonistas en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, resultado con el que el equipo nacional cerró la fase de grupos con paso perfecto.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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